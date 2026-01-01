Dịch vụ lưu trữ Framer

Triển khai các dự án Framer với khả năng lưu trữ nhanh hơn và đơn giản hơn.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ khung

Dịch vụ lưu trữ Simple Framer, một mức giá duy nhất.

Hãy lưu trữ các ứng dụng và trang web bạn xây dựng bằng Framer trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm chính sách hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể thoải mái dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Từ ý tưởng trên Framer đến các trang web hoạt động thực tế

Biến dự án Framer của bạn thành ứng dụng Node.js hoạt động trực tiếp mà không gặp rắc rối khi triển khai. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, Hostinger sẽ lo phần thời gian chạy và thiết lập, giúp trang web hoặc ứng dụng của bạn chuyển từ bản dựng cục bộ sang môi trường sản xuất với ít thao tác thủ công hơn. Dự án của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và hiệu suất có thể dự đoán được khi lưu lượng truy cập thay đổi. Điều này giúp bạn dễ dàng cập nhật ứng dụng mà không cần tốn thời gian bảo trì máy chủ.
dịch vụ lưu trữ khung

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Framer

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Framer.
Framer hosting nghĩa là triển khai các ứng dụng hoặc trang web Node.js mà bạn xây dựng bằng Framer lên máy chủ trực tuyến để người dùng có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì các bản dựng cục bộ hoặc bản xem trước không phải là hosting sản xuất, và bạn vẫn cần môi trường chạy, thời gian hoạt động và URL công khai.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, môi trường chạy Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, việc quản lý máy chủ được thực hiện tự động, giúp bạn tập trung vào ứng dụng được xây dựng bằng Framer thay vì duy trì cơ sở hạ tầng.
Vâng. Hãy kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Sau đó, các bản cập nhật có thể được triển khai từ cùng một kho lưu trữ mà không cần công khai nó.
Các gói dịch vụ đều có giới hạn tài nguyên, và nếu ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn này, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột xuất cho các đợt tăng lưu lượng truy cập thông thường, nhưng nếu sử dụng liên tục vượt quá giới hạn của gói dịch vụ, bạn nên chuyển sang gói dịch vụ lớn hơn.
Đẩy dự án của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai nhánh bạn muốn. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy trỏ tên miền của bạn đến ứng dụng mới sau khi triển khai và xác minh các biến môi trường cũng như cài đặt bản dựng.

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