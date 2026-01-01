Từ ý tưởng trên Framer đến các trang web hoạt động thực tế

Biến dự án Framer của bạn thành ứng dụng Node.js hoạt động trực tiếp mà không gặp rắc rối khi triển khai. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, Hostinger sẽ lo phần thời gian chạy và thiết lập, giúp trang web hoặc ứng dụng của bạn chuyển từ bản dựng cục bộ sang môi trường sản xuất với ít thao tác thủ công hơn. Dự án của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và hiệu suất có thể dự đoán được khi lưu lượng truy cập thay đổi. Điều này giúp bạn dễ dàng cập nhật ứng dụng mà không cần tốn thời gian bảo trì máy chủ.