Dịch vụ lưu trữ Fastify không gặp tắc nghẽn

Triển khai ứng dụng Fastify của bạn với thiết lập đơn giản, giúp quá trình từ mã nguồn đến sản xuất diễn ra dễ dàng. Đẩy dự án lên, khởi động môi trường chạy Node.js và chạy API hoặc website mà không cần tốn thời gian cấu hình máy chủ tùy chỉnh. Ứng dụng của bạn được lưu trữ trên máy chủ được quản lý với độ tin cậy cao, do đó việc tăng lưu lượng truy cập và bảo trì định kỳ được xử lý dễ dàng hơn với ít thao tác thủ công. Điều này mang lại cho bạn quy trình triển khai gọn gàng hơn và nhiều thời gian hơn để tập trung vào các tuyến đường, logic và tính năng quan trọng.