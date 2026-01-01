Dịch vụ lưu trữ Fastify

Triển khai ứng dụng Fastify chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ Fastify

Giá cả của Fastify rất đơn giản, không có phí ẩn.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng Fastify của bạn trên dịch vụ lưu trữ Node.js đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể dùng thử mà không lo rủi ro.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Dịch vụ lưu trữ Fastify không gặp tắc nghẽn

Triển khai ứng dụng Fastify của bạn với thiết lập đơn giản, giúp quá trình từ mã nguồn đến sản xuất diễn ra dễ dàng. Đẩy dự án lên, khởi động môi trường chạy Node.js và chạy API hoặc website mà không cần tốn thời gian cấu hình máy chủ tùy chỉnh. Ứng dụng của bạn được lưu trữ trên máy chủ được quản lý với độ tin cậy cao, do đó việc tăng lưu lượng truy cập và bảo trì định kỳ được xử lý dễ dàng hơn với ít thao tác thủ công. Điều này mang lại cho bạn quy trình triển khai gọn gàng hơn và nhiều thời gian hơn để tập trung vào các tuyến đường, logic và tính năng quan trọng.
dịch vụ lưu trữ Fastify

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Fastify

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Fastify.
Việc lưu trữ ứng dụng Fastify có nghĩa là chạy ứng dụng Fastify trên môi trường máy chủ hỗ trợ Node.js, các thư viện phụ thuộc và quy trình khởi động của ứng dụng. Điều này rất quan trọng vì mã của bạn cần một nơi để chạy liên tục, xử lý các yêu cầu và luôn có thể truy cập được trong môi trường sản xuất.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình, proxy ngược và cập nhật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js dành cho Fastify của chúng tôi, các tác vụ cấp máy chủ đó sẽ được xử lý tự động, giúp bạn triển khai ứng dụng mà không cần quản lý toàn bộ máy chủ.
Vâng. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Sau đó, bạn có thể kéo các bản cập nhật từ Git giống như với kho lưu trữ công khai.
Các gói dịch vụ bao gồm giới hạn tài nguyên được xác định rõ, vì vậy nếu ứng dụng Fastify của bạn phát triển vượt quá giới hạn này, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức bất ngờ cho việc sử dụng thông thường, nhưng lưu lượng truy cập liên tục vượt quá dung lượng của gói dịch vụ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
Đẩy dự án Fastify của bạn lên GitHub hoặc tải lên, sau đó kết nối với Hostinger và thiết lập lệnh khởi động cùng các biến môi trường. Nếu ứng dụng của bạn đã chạy cục bộ với Node.js, quy trình triển khai thường khá đơn giản.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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