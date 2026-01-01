Dịch vụ lưu trữ Fastify
Triển khai ứng dụng Fastify chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.
Giá cả của Fastify rất đơn giản, không có phí ẩn.
Lợi ích gói Business:
Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:
Lợi ích gói Business:
Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:
Dịch vụ lưu trữ Fastify không gặp tắc nghẽn
Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.
1. Kết nối dự án của bạn
Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.
2. Triển khai ngay lập tức
Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý
3. Quản lý và mở rộng
Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.