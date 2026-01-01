Dịch vụ lưu trữ Expressjs

Dễ dàng chạy các ứng dụng Express.js trong môi trường sản xuất.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
hosting expressjs

Dịch vụ lưu trữ Express.js đơn giản, giá cả hàng tháng rõ ràng.

Chạy các ứng dụng và API Express.js trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, với sự tự tin khi triển khai vì mọi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Chạy các API Express.js mà không gặp tắc nghẽn.

Triển khai API và ứng dụng web Express.js của bạn mà không cần tốn thời gian thiết lập máy chủ. Chỉ cần đẩy mã nguồn của bạn lên, và dịch vụ lưu trữ Node.js của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn con đường đơn giản để đưa ứng dụng vào sản xuất, đảm bảo định tuyến, middleware và xử lý yêu cầu hoạt động theo đúng như dự án của bạn mong đợi. Ứng dụng của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và hiệu suất có thể dự đoán được. Điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn cho việc bảo trì và nhiều thời gian hơn cho việc phát triển tính năng, ngay cả khi lưu lượng truy cập tăng lên.
hosting expressjs

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Expressjs

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Expressjs.
Dịch vụ lưu trữ Express.js là môi trường thời gian chạy để triển khai và vận hành các ứng dụng Express trên máy chủ trực tiếp. Điều này rất quan trọng vì ứng dụng của bạn cần Node.js, xử lý tiến trình và truy cập mạng được cấu hình chính xác trước khi người dùng có thể sử dụng được.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node.js, cập nhật bảo mật và trình quản lý tiến trình. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, việc thiết lập máy chủ được thực hiện tự động, vì vậy việc lưu trữ expressjs tập trung vào ứng dụng của bạn, chứ không phải quản trị máy chủ.
Có. Bạn có thể kết nối tài khoản GitHub của mình, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Sau đó, các bản cập nhật có thể được tự động tải xuống từ kho lưu trữ đó.
Nếu ứng dụng của bạn vượt quá tài nguyên được bao gồm trong gói dịch vụ, hiệu suất có thể bị ảnh hưởng và bạn có thể cần nâng cấp. Hostinger không tính phí vượt mức đột biến do lưu lượng truy cập tăng cao trên dịch vụ lưu trữ Node.js.
Bạn có thể triển khai từ kho lưu trữ Git hoặc tải ứng dụng của mình lên, thiết lập phiên bản Node.js và lệnh khởi chạy, sau đó trỏ tên miền của bạn đến ứng dụng đó. Nếu ứng dụng của bạn đã chạy cục bộ, việc chuyển đổi thường chỉ là bước cấu hình và triển khai, chứ không phải là viết lại toàn bộ mã.

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