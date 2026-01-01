Chạy các API Express.js mà không gặp tắc nghẽn.

Triển khai API và ứng dụng web Express.js của bạn mà không cần tốn thời gian thiết lập máy chủ. Chỉ cần đẩy mã nguồn của bạn lên, và dịch vụ lưu trữ Node.js của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn con đường đơn giản để đưa ứng dụng vào sản xuất, đảm bảo định tuyến, middleware và xử lý yêu cầu hoạt động theo đúng như dự án của bạn mong đợi. Ứng dụng của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và hiệu suất có thể dự đoán được. Điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn cho việc bảo trì và nhiều thời gian hơn cho việc phát triển tính năng, ngay cả khi lưu lượng truy cập tăng lên.