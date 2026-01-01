Dịch vụ lưu trữ Docusaurus

Được thiết kế dành cho các tài liệu Docusaurus có khả năng mở rộng.

Triển khai trang web Docusaurus của bạn trên hosting Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy ứng dụng tài liệu của bạn lên, và Hostinger sẽ xử lý việc vận hành, giúp trang web nội dung của bạn sẵn sàng phục vụ các trang với quy trình làm việc đơn giản và quen thuộc. Dự án của bạn cũng chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy, vì vậy bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để cập nhật nội dung. Điều đó mang lại cho nhóm của bạn một môi trường ổn định cho tài liệu, có thể đáp ứng được sự phát triển của trang web.