Đưa sản phẩm bạn tạo ra vào Cursor AI, nhanh hơn.

Bạn có thể đưa các ứng dụng mình xây dựng bằng Cursor AI từ các tệp cục bộ lên môi trường Node.js trực tiếp mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Chỉ cần đẩy mã của bạn lên, và Hostinger sẽ lo việc thiết lập để dự án của bạn sẵn sàng hoạt động với ít rắc rối và ít bước triển khai hơn. Sau khi được đưa vào hoạt động, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý được xây dựng cho khối lượng công việc Node.js, với thời gian hoạt động và khả năng mở rộng được đảm bảo. Điều đó mang lại cho bạn con đường đơn giản hơn từ nguyên mẫu đến sản phẩm hoàn chỉnh, trong khi bạn vẫn tập trung vào mã trong trình soạn thảo của mình.