Với Continue.dev, bạn có thể triển khai sản phẩm của mình nhanh hơn.

Với Continue.dev, bạn có thể đưa sản phẩm từ nguyên mẫu lên môi trường sản xuất mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho ứng dụng của bạn một lộ trình đơn giản từ môi trường phát triển cục bộ đến môi trường hoạt động thực tế, cho phép bạn triển khai dự án đã được hoàn thiện và tiếp tục làm việc với môi trường quen thuộc. Sau khi được đưa vào hoạt động, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho Node.js, với thời gian hoạt động ổn định và khả năng xử lý lưu lượng truy cập ngày càng tăng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc thiết lập và bảo trì máy chủ, và có nhiều thời gian hơn để phát hành các tính năng và cải thiện sản phẩm.