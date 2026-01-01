Tiếp tục sử dụng hosting của Continue.dev

Xây dựng ứng dụng bằng Continue.dev, triển khai ứng dụng của bạn trên Hostinger.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
continue.dev hosting

Một mức giá cố định hàng tháng, không có phí ẩn.

Hãy chọn gói dịch vụ phù hợp với quy trình làm việc của bạn và tự tin lưu trữ Continue.dev. Tận hưởng hiệu năng ổn định, thiết lập đơn giản và chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Với Continue.dev, bạn có thể triển khai sản phẩm của mình nhanh hơn.

Với Continue.dev, bạn có thể đưa sản phẩm từ nguyên mẫu lên môi trường sản xuất mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho ứng dụng của bạn một lộ trình đơn giản từ môi trường phát triển cục bộ đến môi trường hoạt động thực tế, cho phép bạn triển khai dự án đã được hoàn thiện và tiếp tục làm việc với môi trường quen thuộc. Sau khi được đưa vào hoạt động, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho Node.js, với thời gian hoạt động ổn định và khả năng xử lý lưu lượng truy cập ngày càng tăng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc thiết lập và bảo trì máy chủ, và có nhiều thời gian hơn để phát hành các tính năng và cải thiện sản phẩm.
continue.dev hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Continue.dev

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ của Continue.dev.
Dịch vụ lưu trữ Continue.dev là một môi trường được quản lý để vận hành và kết nối Continue.dev với các ứng dụng, công cụ và nhà cung cấp mô hình của bạn. Nó giúp bạn triển khai nhanh hơn mà không cần tự mình xử lý việc thiết lập máy chủ, cập nhật hoặc bảo trì cơ bản.
Máy chủ ảo VPS cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn máy chủ, nhưng bạn phải tự quản lý thiết lập, bảo mật, mở rộng quy mô và cập nhật. Dịch vụ lưu trữ của Continue.dev đơn giản hơn: nó được cấu hình sẵn, vì vậy bạn có thể bắt đầu nhanh hơn với ít thao tác thủ công hơn.
Đúng vậy. Dịch vụ lưu trữ Continue.dev hỗ trợ các kho lưu trữ GitHub riêng tư, vì vậy bạn có thể kết nối mã của mình một cách an toàn và bảo vệ các dự án nội bộ trong quá trình triển khai.
Các gói dịch vụ có thể bao gồm giới hạn tài nguyên dựa trên mức sử dụng. Nếu ứng dụng của bạn cần nhiều dung lượng hơn, bạn có thể nâng cấp trước khi đạt đến giới hạn thay vì phải trả phí vượt mức không mong muốn.
Quá trình thiết lập rất đơn giản và được thiết kế dành cho người dùng có kiến thức kỹ thuật. Nếu bạn đang chuyển từ một máy chủ khác, bạn có thể di chuyển dự án của mình bằng cách kết nối kho lưu trữ, cấu hình môi trường và triển khai chỉ trong vài bước.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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