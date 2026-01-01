Claude code hosting

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Claude Code chỉ trong vài phút

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
claude code hosting

Bảng giá đơn giản cho dịch vụ lưu trữ Claude Code

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Claude Code trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể tự tin dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Triển khai các bản dựng Claude Code ra môi trường sản xuất nhanh hơn

Đưa các ứng dụng và nguyên mẫu bạn xây dựng với Claude Code từ môi trường phát triển cục bộ lên môi trường sản xuất mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Đẩy dự án Node.js lên, và Hostinger sẽ xử lý việc chạy và triển khai, giúp ứng dụng của bạn sẵn sàng phục vụ người dùng mà không cần thiết lập thêm. Sau khi hoạt động, dự án của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và khả năng mở rộng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn để bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh mã và các tính năng bạn đã triển khai.
Claude code hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về Claude code hosting

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Claude code.
Dịch vụ lưu trữ Claude Code có nghĩa là triển khai các ứng dụng Node.js mà bạn xây dựng bằng Claude Code lên máy chủ trực tuyến để người khác có thể sử dụng. Điều này rất quan trọng vì việc tạo mã không giống với việc lưu trữ trên máy chủ sản xuất - bạn vẫn cần môi trường chạy, quản lý tiến trình và truy cập mạng.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, Node.js, cập nhật và các tiến trình ứng dụng. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger dành cho Claude Code, nền tảng sẽ xử lý lớp máy chủ, vì vậy bạn có thể tập trung vào ứng dụng và quy trình triển khai thay vì quản trị hệ thống.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn chọn. Bạn có thể kéo các bản cập nhật từ cùng một kho lưu trữ mà không cần công khai mã nguồn.
Gói của bạn có giới hạn tài nguyên cố định, và nếu lưu lượng truy cập vượt quá giới hạn đó, ứng dụng có thể hoạt động chậm hơn hoặc cần gói lớn hơn. Chúng tôi không tính phí vượt mức bất ngờ cho các lượt truy cập bổ sung, nhưng bạn nên nâng cấp trước khi tình trạng tải cao kéo dài ảnh hưởng đến hiệu suất.
Đẩy dự án lên GitHub, kết nối kho lưu trữ và triển khai trên Hostinger. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy cập nhật mọi biến môi trường và cài đặt tên miền, sau đó kiểm tra ứng dụng sau lần triển khai đầu tiên.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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