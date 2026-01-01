Triển khai các bản dựng Claude Code ra môi trường sản xuất nhanh hơn

Đưa các ứng dụng và nguyên mẫu bạn xây dựng với Claude Code từ môi trường phát triển cục bộ lên môi trường sản xuất mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Đẩy dự án Node.js lên, và Hostinger sẽ xử lý việc chạy và triển khai, giúp ứng dụng của bạn sẵn sàng phục vụ người dùng mà không cần thiết lập thêm. Sau khi hoạt động, dự án của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và khả năng mở rộng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn để bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh mã và các tính năng bạn đã triển khai.