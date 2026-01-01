Từ ý tưởng mới của Bolt đến ứng dụng thực tế.

Đưa ứng dụng hoặc trang web bạn xây dựng trong Bolt.new từ giai đoạn nguyên mẫu lên phiên bản sản xuất mà không cần thay đổi quy trình làm việc của bạn. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho bạn lộ trình đơn giản để triển khai dự án, giúp bạn chuyển từ mã được tạo tự động sang ứng dụng hoạt động trực tuyến với ít bước thiết lập hơn. Sau khi hoạt động, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho Node.js, với việc đảm bảo thời gian hoạt động và khả năng mở rộng được xử lý tự động. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để hoàn thiện sản phẩm mà người dùng thực sự nhìn thấy.