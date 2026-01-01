Base44 hosting

Triển khai các ứng dụng được xây dựng bằng Base44 trong vài phút

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
base44 hosting

Bảng giá đơn giản cho dịch vụ lưu trữ Base44

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Base44 trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy mà bạn có thể tin tưởng. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể tự tin dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Từ ý tưởng Base44 đến ứng dụng trực tuyến, nhanh chóng

Đưa các ứng dụng và nguyên mẫu bạn xây dựng bằng Base44 từ ý tưởng đến triển khai thực tế mà không cần thay đổi cách bạn làm việc. Node.js hosting của Hostinger mang đến cho bạn lộ trình trực tiếp để đưa sản phẩm vào hoạt động, giúp dự án của bạn thoát khỏi môi trường cục bộ và chuyển sang một thiết lập sẵn sàng cho người dùng thực. Khi đã chạy, ứng dụng của bạn sẽ nằm trên hạ tầng được quản lý, với thời gian hoạt động và mở rộng được xử lý tự động. Điều đó có nghĩa là bạn dành ít thời gian hơn để xử lý các tác vụ máy chủ và có nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh tính năng, sửa lỗi và phát hành bản cập nhật.
base44 hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về Base44 hosting

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Base44.
Điều này có nghĩa là triển khai ứng dụng Node.js mà bạn đã xây dựng bằng Base44 lên máy chủ trực tuyến để người dùng có thể truy cập. Base44 hosting rất quan trọng vì ứng dụng của bạn cần một môi trường chạy sản xuất, URL công khai và cơ sở hạ tầng được quản lý bên ngoài máy tính cục bộ của bạn.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Base44 của Hostinger, các tác vụ máy chủ đó sẽ được xử lý giúp bạn, để bạn có thể tập trung vào ứng dụng được xây dựng bằng Base44.
Có. Hãy kết nối tài khoản GitHub, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn chạy. Sau đó, các bản cập nhật có thể được triển khai từ cùng một kho lưu trữ khi bạn đẩy các thay đổi lên.
Nếu ứng dụng của bạn vượt quá tài nguyên được cung cấp, hiệu suất có thể chậm lại và bạn có thể cần gói cao hơn. Chúng tôi không giấu phí vượt mức đối với Node.js hosting, vì vậy hãy kiểm tra giới hạn gói của bạn trước khi khởi chạy nếu bạn dự đoán lưu lượng truy cập tăng đột biến.
Triển khai ứng dụng từ kho lưu trữ GitHub của bạn hoặc tải lên các tệp dự án, sau đó thiết lập các biến môi trường và lệnh khởi chạy trong Hostinger. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy trỏ tên miền của bạn đến ứng dụng mới sau khi xác minh.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.