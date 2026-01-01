Từ ý tưởng Base44 đến ứng dụng trực tuyến, nhanh chóng

Đưa các ứng dụng và nguyên mẫu bạn xây dựng bằng Base44 từ ý tưởng đến triển khai thực tế mà không cần thay đổi cách bạn làm việc. Node.js hosting của Hostinger mang đến cho bạn lộ trình trực tiếp để đưa sản phẩm vào hoạt động, giúp dự án của bạn thoát khỏi môi trường cục bộ và chuyển sang một thiết lập sẵn sàng cho người dùng thực. Khi đã chạy, ứng dụng của bạn sẽ nằm trên hạ tầng được quản lý, với thời gian hoạt động và mở rộng được xử lý tự động. Điều đó có nghĩa là bạn dành ít thời gian hơn để xử lý các tác vụ máy chủ và có nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh tính năng, sửa lỗi và phát hành bản cập nhật.