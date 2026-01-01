Angular hosting

Triển khai ứng dụng Angular với dịch vụ lưu trữ Node.js có khả năng mở rộng theo nhu cầu của bạn.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
lưu trữ Angular

Bảng giá đơn giản cho dịch vụ lưu trữ Angular.

Hãy triển khai ứng dụng Angular của bạn trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Nếu không phù hợp, chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi sẽ giúp bạn yên tâm.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được xây dựng để tối ưu hiệu năng ứng dụng Angular.

Triển khai ứng dụng Angular của bạn trên hosting Node.js mà không cần thiết lập máy chủ bổ sung. Chỉ cần đẩy dự án của bạn lên, và Hostinger sẽ xử lý quá trình chạy và triển khai, giúp trang web hoặc ứng dụng của bạn hoạt động trực tuyến một cách dễ dàng hơn. Ứng dụng của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để duy trì độ tin cậy khi lưu lượng truy cập thay đổi, giúp bạn dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì và nhiều thời gian hơn cho việc phát hành các bản cập nhật. Điều đó mang lại cho bạn con đường đơn giản hơn từ mã nguồn đến sản phẩm, với dịch vụ hosting không gây cản trở.
lưu trữ Angular

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Angular

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Angular.
Máy chủ Angular là môi trường sản xuất nơi ứng dụng Node.js hoặc trang web bạn xây dựng bằng Angular hoạt động cho người dùng thực. Điều này rất quan trọng vì bạn cần một máy chủ có thể xử lý việc triển khai, các phụ thuộc thời gian chạy, định tuyến và thời gian hoạt động liên tục bên ngoài máy tính cục bộ của bạn.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node.js, quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, nền tảng sẽ xử lý lớp máy chủ, cho phép bạn triển khai ứng dụng Angular mà không cần phải bảo trì toàn bộ máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Bạn có thể kéo các bản cập nhật từ cùng kho lưu trữ riêng tư đó sau mỗi lần đẩy mã.
Nếu lưu lượng truy cập vượt quá giới hạn của gói dịch vụ, các yêu cầu có thể bị hạn chế hoặc hiệu suất có thể giảm sút cho đến khi bạn nâng cấp. Hostinger không che giấu điều này bằng cách tính phí vượt mức không rõ ràng; dung lượng được liên kết với gói dịch vụ bạn chọn.
Đẩy dự án của bạn lên GitHub hoặc nhập mã nguồn hiện có, sau đó kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy trỏ tên miền của bạn đến ứng dụng mới sau khi triển khai và xác minh các biến môi trường cũng như cài đặt bản dựng.

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