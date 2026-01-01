Được xây dựng để tối ưu hiệu năng ứng dụng Angular.

Triển khai ứng dụng Angular của bạn trên hosting Node.js mà không cần thiết lập máy chủ bổ sung. Chỉ cần đẩy dự án của bạn lên, và Hostinger sẽ xử lý quá trình chạy và triển khai, giúp trang web hoặc ứng dụng của bạn hoạt động trực tuyến một cách dễ dàng hơn. Ứng dụng của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để duy trì độ tin cậy khi lưu lượng truy cập thay đổi, giúp bạn dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì và nhiều thời gian hơn cho việc phát hành các bản cập nhật. Điều đó mang lại cho bạn con đường đơn giản hơn từ mã nguồn đến sản phẩm, với dịch vụ hosting không gây cản trở.