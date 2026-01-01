Để không tốn công sức
Để toàn quyền kiểm soát
Trợ lý AI riêng của bạn. Riêng tư, luôn hoạt động và trực tuyến chỉ trong 60 giây.
Cài đặt tức thì
OpenClaw cực kỳ dễ cài đặt, mang các tác nhân AI đến với mọi người. Không thuật ngữ chuyên ngành, không phức tạp, chỉ là con đường nhanh chóng để bạn bắt đầu tự động hóa đầu tiên.
Không cần bảo trì
Dịch vụ Managed OpenClaw đảm nhiệm toàn bộ vấn đề bảo mật, cập nhật và sao lưu. Các tác nhân AI của bạn sẽ hoạt động liên tục 24/7 mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.
Công cụ tích hợp sẵn
OpenClaw có mọi thứ bạn cần để bắt đầu dễ dàng — các mô hình AI, trình duyệt web và hộp thư ảo, tất cả đều được tích hợp sẵn.
Câu hỏi thường gặp về OpenClaw Hostinger
Tôi có cần kiến thức kỹ thuật nào để thiết lập OpenClaw không?
Hoàn toàn không. OpenClaw 1-click được thiết kế dành cho những người chưa từng động đến máy chủ bao giờ. Quá trình triển khai 1-click của chúng tôi xử lý toàn bộ quá trình cài đặt — từ môi trường máy chủ đến cấu hình AI. Chỉ cần chọn gói của bạn, nhấp vào triển khai và trợ lý AI cá nhân của bạn sẽ hoạt động trong vòng vài phút. Không cần lập trình, không cần dòng lệnh, không cần bảng điều khiển phức tạp.
Hệ thống tín dụng AI hoạt động như thế nào, và tôi có cần thiết lập tài khoản bên ngoài không?
Số lượng tài khoản AI của bạn đã được tích hợp sẵn và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Không giống như thiết lập OpenClaw tiêu chuẩn, bạn không cần tạo tài khoản với các nhà cung cấp AI như OpenAI hoặc Anthropic, tạo khóa API hoặc xử lý bất kỳ cấu hình kỹ thuật nào. Chỉ cần mua tài khoản thông qua bảng điều khiển Hostinger của bạn, và trợ lý ảo của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Khi cần thêm, chỉ cần nạp tiền trực tiếp từ cùng một bảng điều khiển — thật đơn giản.
Dữ liệu của tôi có được bảo mật và riêng tư không?
Hoàn toàn đúng vậy. Mỗi phiên bản OpenClaw đều chạy trong môi trường biệt lập riêng, nghĩa là dữ liệu và các cuộc trò chuyện của bạn hoàn toàn được tách biệt khỏi những người dùng khác. Chúng tôi khóa chặt từng container để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc thay đổi từ bên ngoài, và mỗi phiên bản đều đi kèm với một cổng bảo mật tùy chỉnh, có độ phức tạp cao được tạo mặc định. Bạn nhận được sự bảo vệ chuyên nghiệp mà không cần phải tự cấu hình bất cứ điều gì.
Sự khác biệt giữa việc cài đặt OpenClaw chỉ với một cú nhấp chuột và việc chạy OpenClaw trên VPS là gì?
Với VPS, bạn có quyền truy cập root đầy đủ và toàn quyền kiểm soát máy chủ — nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm về thiết lập, cập nhật và bảo mật. OpenClaw với 1 cú nhấp chuột loại bỏ tất cả sự phức tạp đó. Chúng tôi xử lý cơ sở hạ tầng, giữ cho máy chủ của bạn luôn ở phiên bản ổn định mới nhất và thêm các lớp bảo mật bổ sung — để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng trợ lý AI của mình, chứ không phải quản lý máy chủ. Nếu bạn là nhà phát triển muốn tùy chỉnh hoàn toàn, các gói VPS OpenClaw của chúng tôi sẽ phù hợp hơn.
Tôi thực sự có thể làm gì với OpenClaw?
OpenClaw là trợ lý AI cá nhân của bạn, hoạt động 24/7, ngay cả khi máy tính xách tay của bạn đóng lại. Bạn có thể kết nối nó với các ứng dụng nhắn tin yêu thích của mình — bao gồm WhatsApp, Telegram, Slack và Discord — và sử dụng nó để tự động hóa các tác vụ hàng ngày, quản lý các cuộc trò chuyện trên nhiều nền tảng, xử lý khách hàng tiềm năng, chạy các tự động hóa trình duyệt và nhiều hơn nữa. Hãy coi nó như một thành viên nhóm kỹ thuật số không bao giờ ngủ và luôn sẵn sàng trợ giúp.