Hostinger Mail so với Zoho Mail

So sánh Hostinger và Zoho trong một cái nhìn để tìm dịch vụ lưu trữ email doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của bạn.
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Tại sao nên chọn Hostinger Mail?

Một email tuyệt vời không nhất thiết phải phức tạp hay tốn kém. Đó là lý do Hostinger làm được điều đó.

Giá trị thực sự có ý nghĩa

Một hộp thư chuyên nghiệp không nhất thiết phải tốn kém. Hostinger Business Email cung cấp cho bạn địa chỉ email mang thương hiệu riêng, bảo mật vững chắc và khả năng phát triển – mà không cần lo lắng về việc tăng giá đột ngột khi gia hạn.

Khởi động và vận hành chỉ trong vài phút

Không gặp rắc rối về thiết lập kỹ thuật. Cho dù tên miền của bạn có được lưu trữ bởi Hostinger hay không, việc kích hoạt hộp thư đến chỉ mất vài cú nhấp chuột – và email chuyên nghiệp đầu tiên của bạn đã sẵn sàng để gửi.

Những điều thiết yếu đã được đề cập

Lọc thư rác, xác thực email, truy cập di động và công cụ viết bài bằng AI – tất cả đều được tích hợp sẵn. Vì vậy, bạn có thể tập trung vào công việc kinh doanh của mình, chứ không phải vào hộp thư đến.

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So sánh giá cả và tính năng một cách nhanh chóng.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Giá khởi điểm cho mỗi hộp thư*

Starts at 8.900đ/tháng
1 đô la/tháng

Tên miền miễn phí

Không

Dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư

10GB-50GB
5GB-100GB

Tên bí danh email

Lên đến 30
Lên đến 30

Quy tắc chuyển tiếp

Trả lời tự động

Bảo vệ chống thư rác và virus

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Xem ai đã mở email của bạn

Tất cả các kế hoạch
Không

Tương tác qua email

Không

Tính năng AI

Đúng vậy, trợ lý AI, viết bài bằng AI, tìm kiếm thông minh và tóm tắt.
Vâng, trợ lý AI

Email của đại lý

Không

Hỗ trợ khách hàng

Trò chuyện trực tuyến 24/7
24/7 email; chat trên các gói trả tiền

Điểm đánh giá trên Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Bắt đầu

*Ngày so sánh: 1 tháng 6 năm 2026.

Khám phá lý do tại sao hơn 5 triệu chủ sở hữu trang web lựa chọn Hostinger.

Đừng chỉ tin lời chúng tôi – đây là những gì những người đã sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp của Hostinger nói về trải nghiệm của họ.

Simos

Review provider

Tôi đã sử dụng Hostinger hơn một năm nay và vô cùng ấn tượng. Bên cạnh sự chuyên nghiệp tổng thể, dịch vụ email của họ thực sự tuyệt vời – đáng tin cậy, dễ cài đặt và hoàn hảo cho việc giao tiếp chuyên nghiệp.

Bob Stewart

Review provider

Dịch vụ của Hostinger đáp ứng được nhu cầu của tôi về email và tên miền với các tính năng phù hợp và giá cả hợp lý. Các dịch vụ lưu trữ khác tự nhận là tốt nhất nhưng lại làm bạn choáng ngợp bởi sự phức tạp và các chiêu trò tiếp thị.

OASK Publishers

Review provider

Tôi đã sử dụng dịch vụ email của Hostinger cho việc liên lạc kinh doanh và nhìn chung, trải nghiệm rất suôn sẻ và đáng tin cậy. Quá trình thiết lập khá đơn giản, và việc kết nối email tên miền tùy chỉnh cũng dễ dàng, ngay cả khi không có kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.

Mua ngay gói email doanh nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Hủy bất kỳ lúc nào

Hỗ trợ 24/7

Gói 48 tháng
Giảm giá 79%
Starter
Tốt nhất cho: các doanh nhân độc lập
41.900đ
8.900đ/th
Chọn gói
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 19.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
1 hộp thư đi kèm
5 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
5 quy tắc chuyển tiếp
5 bí danh email

Lợi ích:

Agentic Mail
Phổ biến nhất
Giảm giá 75%
Standard
Tốt nhất cho: các doanh nghiệp nhỏ sẵn sàng mở rộng
55.900đ
13.900đ/th
Chọn gói
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 33.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
1 hộp thư đi kèm
20 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
20 quy tắc chuyển tiếp
10 bí danh email

Lợi ích:

Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Xem ai đã mở email
Trả lời email thông minh bởi AI
Trả lời tự động
Agentic Mail
Giảm giá 73%
Premium
Tốt nhất cho: đội ngũ có khả năng mở rộng
83.900đ
22.900đ/th
Chọn gói
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 50.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
1 hộp thư đi kèm
50 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
50 quy tắc chuyển tiếp
30 bí danh email

Lợi ích:

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Theo dõi lượt nhấp liên kết và lượt mở tệp
Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Xem ai đã mở email
Trả lời tự động
Agentic Mail
Giảm giá 79%
Starter
Tốt nhất cho: các doanh nhân độc lập
41.900đ
8.900đ/th
Chọn gói
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 19.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
1 hộp thư đi kèm
5 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
5 quy tắc chuyển tiếp
5 bí danh email

Lợi ích:

Agentic Mail
Phổ biến nhất
Giảm giá 75%
Standard
Tốt nhất cho: các doanh nghiệp nhỏ sẵn sàng mở rộng
55.900đ
13.900đ/th
Chọn gói
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 33.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
1 hộp thư đi kèm
20 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
20 quy tắc chuyển tiếp
10 bí danh email

Lợi ích:

Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Xem ai đã mở email
Trả lời email thông minh bởi AI
Trả lời tự động
Agentic Mail
Giảm giá 73%
Premium
Tốt nhất cho: đội ngũ có khả năng mở rộng
83.900đ
22.900đ/th
Chọn gói
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 50.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
1 hộp thư đi kèm
50 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
50 quy tắc chuyển tiếp
30 bí danh email

Lợi ích:

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Theo dõi lượt nhấp liên kết và lượt mở tệp
Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Xem ai đã mở email
Trả lời tự động
Agentic Mail

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Bảo vệ khỏi thư rác, virus, lừa đảo
Truy cập email trên bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị nào
Theo dõi mọi hoạt động của hộp thư bằng nhật ký kiểm tra
Giúp dữ liệu an toàn với mã hóa đầu cuối
Dễ dàng di chuyển email
Thiết lập trả lời tự động khi bạn đi vắng
Chuyển tiếp email đến bất kỳ địa chỉ email nào khác
Nhận email được gửi đến địa chỉ nhập sai
Webmail nhanh chóng, rõ ràng và dễ sử dụng
Bảo vệ khỏi thư rác, virus, lừa đảo
Truy cập email trên bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị nào
Theo dõi mọi hoạt động của hộp thư bằng nhật ký kiểm tra
Giúp dữ liệu an toàn với mã hóa đầu cuối
Dễ dàng di chuyển email
Thiết lập trả lời tự động khi bạn đi vắng
Chuyển tiếp email đến bất kỳ địa chỉ email nào khác
Nhận email được gửi đến địa chỉ nhập sai
Webmail nhanh chóng, rõ ràng và dễ sử dụng

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Mang theo hộp thư đến của bạn

Bạn đang chuyển từ nhà cung cấp email khác? Mang theo email, thư mục và danh bạ của bạn gần như ngay lập tức với Kodee, trợ lý hộp thư AI của bạn.
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