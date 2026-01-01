Až do 69% off

Deepseek Harness

Nasadenie Deepseek Harness jedným kliknutím

Bezplatné automatické týždenné zálohovania
Skener škodlivého softvéru
Hostinger Agent AI asistent
5,49/mes.
Vybrať si balíček
30-dňová záruka vrátenia peňazí
hlboký harness

Vyberte si svoj dokonalý Deepseek Harness plán

69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB
69 % zľava
KVM 1
17,99
5,49/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 11,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
1 vCPU jadro
RAM: 4 GB
Miesto na disku NVMe: 50 GB
Šírka pásma: 4 TB
Najobľúbenejšie
64 % zľava
KVM 2
21,99
7,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 14,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 2
RAM: 8 GB
Miesto na disku NVMe: 100 GB
Šírka pásma: 8 TB
69 % zľava
KVM 4
35,99
10,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 27,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 4
RAM: 16 GB
Miesto na disku NVMe: 200 GB
Šírka pásma: 16 TB
66 % zľava
KVM 8
64,99
21,99/mes.
Vybrať si balíček
Obnoví sa za 49,99 €/mes. na 2 roky. Zrušiť môžete kedykoľvek.
vCPU jadier: 8
RAM: 32 GB
Miesto na disku NVMe: 400 GB
Šírka pásma: 32 TB

Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac

Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Dátové centrá po celom svete
Bezplatné týždenné zálohy
Správa firewallu
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
AI webový terminál
Doména zadarmo na 1 rok
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložisko
Dátové centrá po celom svete
Bezplatné týždenné zálohy
Správa firewallu
Rýchlosť siete 1 Gbps
Verejné API
AI webový terminál
Doména zadarmo na 1 rok

Všetky balíčky sa platia vopred. Mesačná sadzba odráža celkovú cenu balíčka vydelenú počtom mesiacov vášho balíčka.

Inteligentnejšie pracovné postupy pre hlbšiu analýzu

Deepseek Harness je open-source rámec, v ktorom je každá schopnosť plugin. Modely, nástroje, zručnosti a dokonca aj iné kódovacie agenti sa dajú vymeniť a recompose, čo vám dáva plnú kontrolu nad tým, ako sú vaše AI agenti postavené a spustené bez toho, aby ste sa dotkli jadra.

Spustenie Deepseek Harness na VPS vám umožňuje zachovať plnú kontrolu nad zdrojmi a zároveň prispôsobiť kapacitu potrebám projektu. Toto nastavenie podporuje konzistentný výkon pre viacero analýz a uľahčuje bezpečné spravovanie pracovných záťaží v priebehu času.
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Deepseek Harness

Všetko, čo potrebujete pre svoj Deepseek Harness

Poskytnite svojim agentom Deepseek Harness špecializované zdroje na spustenie náročnejších pracovných záťaží s požadovaným výkonom a kontrolou.

Pokročilá bezpečnosť

Zachyťte všetky škodlivé súbory pomocou skenera malvéru. Zabezpečte svoj server ochranou DDoS a vstavaným firewallom. Ovládajte prístupnosť svojej webovej stránky pomocou vyhradenej IP adresy.

Deepseek Harness

Špičkový výkon

Váš server bude bežať na procesoroch AMD EPYC a úložisku NVMe SSD a pre vaše potreby získate infraštruktúru s rýchlosťou 300 Mb/s. Ak potrebujete viac VPS zdrojov, môžete kedykoľvek vykonať upgrade niekoľkými kliknutiami.

Deepseek Harness

Plná kontrola s východiskom

Konfigurujte svoj Deepseek Harness s plným koreňovým prístupom, ako chcete. Pred vykonaním akýchkoľvek hlavných zmien, urobte bezplatný manuálny snapshot. Ak je niečo, obnovte svoje dáta pomocou najnovšej bezplatnej automatickej zálohy.

Deepseek Harness

Pokročilá bezpečnosť

Zachyťte všetky škodlivé súbory pomocou skenera malvéru. Zabezpečte svoj server ochranou DDoS a vstavaným firewallom. Ovládajte prístupnosť svojej webovej stránky pomocou vyhradenej IP adresy.

Deepseek Harness

Špičkový výkon

Váš server bude bežať na procesoroch AMD EPYC a úložisku NVMe SSD a pre vaše potreby získate infraštruktúru s rýchlosťou 300 Mb/s. Ak potrebujete viac VPS zdrojov, môžete kedykoľvek vykonať upgrade niekoľkými kliknutiami.

Deepseek Harness

Plná kontrola s východiskom

Konfigurujte svoj Deepseek Harness s plným koreňovým prístupom, ako chcete. Pred vykonaním akýchkoľvek hlavných zmien, urobte bezplatný manuálny snapshot. Ak je niečo, obnovte svoje dáta pomocou najnovšej bezplatnej automatickej zálohy.

Deepseek Harness

Odporúčané umiestnenie servera:

Kontrola...

Lokálne nasadenie. Globálny dosah

Zrýchlite načítavanie výberom umiestnenia servera čo najbližšie k vášmu publiku. Máme dátové centrá v Severnej Amerike, Európe, Ázii a Južnej Amerike.

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Deepseek Harness, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Gad Iradufasha
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Som mega spokojný s VPS hostingom od Hostingeru! Ich dostupnosť je stále špičková, takže mi stránka beží bez problémov. Kedykoľvek som potreboval pomôcť, ich technická podpora bola rýchla, zdatná a fakt ochotná.

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Pracujte inteligentnejšie s Kodee

Kodee – váš priateľský AI asistent – je tu, aby vám pomohol s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa VPS.

AI agent je vždy zapnutý a k dispozícii bez dodatočných nákladov a pomáha so všetkými úlohami správy VPS. Či už opravujete chybu, aktualizujete firewall alebo spravujete dáta, AI agent zjednodušuje proces a šetrí vám čas tým, že premieňa jednoduché pokyny na spoľahlivé operácie servera.
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Deepseek Harness

30-dňová záruka vrátenia peňazí

Vyskúšajte si to bez rizika s našou 30-dňovou zárukou vrátenia peňazí. Podrobnosti nájdete v našich zásadách vrátenia peňazí.

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Google
Rating:
4.8/5
1,237
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Rating:
4.6/5
2,432
reviews
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Rating:
4.7
874
reviews

Deepseek Harness VPS Najčastejšie otázky

Získajte odpovede na najčastejšie kladené otázky o službách Deepseek Harness.
DeepSeek Harness je open-source agent harness, ktorý poskytuje plugin-based runtime pre AI agentov, najmä pre kódovanie a automatizáciu pracovných postupov. Na VPS, môžete spustiť webový alebo terminálny UI, pripojiť poskytovateľov LLM, ako je DeepSeek, a orchestrovať pluginy pre úlohy, ako je úprava kódu, projekt refaktoring, spracovanie dát a ďalšie agent-driven workflows.
Spustenie služby DeepSeek Harness na VPS udržuje vaše prostredie agentov vždy zapnuté, takže dlhodobé úlohy a pracovné postupy v pozadí môžu pokračovať aj vtedy, keď je váš notebook offline. VPS tiež centralizuje konfiguráciu, pluginy a pracovné priestory na jednom dosiahnuteľnom mieste, čo je užitočné, ak chcete pristupovať k službe z viacerých zariadení alebo spolupracovať s kolegami z tímu cez zabezpečené pripojenia.
S VPS máte zvyčajne prístup root alebo sudo, takže máte kontrolu nad celým stackom DeepSeek Harness: verzie Node.js, environmentálne premenné, pravidlá firewallu, manažéri procesov a rozloženie ukladacieho priestoru. Môžete spravovať pluginy zo zdrojov Git, rozbaľovať vlastné nástroje a koncové body modelu a automatizovať skripty na systémovej úrovni okolo harnessu pomocou shell, cron, Docker alebo iných nástrojov na zorganizovanie, ktoré zodpovedajú vášmu pracovnému postupu.
VPS je vhodný pre DeepSeek Harness, pretože si môžete vybrať profily CPU, pamäte a disku, ktoré zodpovedajú pracovným zaťažením agenta, a rozšíriť ich s rastúcim využívaním. Môžete udržiavať proces Harness pod dohľadom s nástrojmi, ako je systemd alebo Docker, použiť snapshoty a zálohy na obnovu a umiestniť server v oblastiach blízko koncových bodov modelu, aby ste minimalizovali latenciu hovorov API.
Toto nastavenie je ideálne pre vývojárov, odborníkov na údaje a malé tímy, ktorí chcú trvalé, zdieľané AI harness pre kódovanie a automatizačné projekty. Je tiež vhodné pre výkonných používateľov, ktorí často pracujú z viacerých strojov, potrebujú reprodukovateľné prostredia na experimenty, alebo chcú hosťovať prispôsobiteľný pracovný priestor agentov, ktorý sa môže vyvíjať s doplnkami a novými pracovnými postupmi v priebehu času.

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