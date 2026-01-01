Deepseek Harness
Nasadenie Deepseek Harness jedným kliknutím
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Každý balíček obsahuje všetko, čo potrebujete a ešte viac
Inteligentnejšie pracovné postupy pre hlbšiu analýzu
Všetko, čo potrebujete pre svoj Deepseek Harness
Pokročilá bezpečnosť
Zachyťte všetky škodlivé súbory pomocou skenera malvéru. Zabezpečte svoj server ochranou DDoS a vstavaným firewallom. Ovládajte prístupnosť svojej webovej stránky pomocou vyhradenej IP adresy.
Špičkový výkon
Váš server bude bežať na procesoroch AMD EPYC a úložisku NVMe SSD a pre vaše potreby získate infraštruktúru s rýchlosťou 300 Mb/s. Ak potrebujete viac VPS zdrojov, môžete kedykoľvek vykonať upgrade niekoľkými kliknutiami.
Plná kontrola s východiskom
Konfigurujte svoj Deepseek Harness s plným koreňovým prístupom, ako chcete. Pred vykonaním akýchkoľvek hlavných zmien, urobte bezplatný manuálny snapshot. Ak je niečo, obnovte svoje dáta pomocou najnovšej bezplatnej automatickej zálohy.
Pokročilá bezpečnosť
Zachyťte všetky škodlivé súbory pomocou skenera malvéru. Zabezpečte svoj server ochranou DDoS a vstavaným firewallom. Ovládajte prístupnosť svojej webovej stránky pomocou vyhradenej IP adresy.
Špičkový výkon
Váš server bude bežať na procesoroch AMD EPYC a úložisku NVMe SSD a pre vaše potreby získate infraštruktúru s rýchlosťou 300 Mb/s. Ak potrebujete viac VPS zdrojov, môžete kedykoľvek vykonať upgrade niekoľkými kliknutiami.
Plná kontrola s východiskom
Konfigurujte svoj Deepseek Harness s plným koreňovým prístupom, ako chcete. Pred vykonaním akýchkoľvek hlavných zmien, urobte bezplatný manuálny snapshot. Ak je niečo, obnovte svoje dáta pomocou najnovšej bezplatnej automatickej zálohy.
Deepseek Harness, na ktorý sa môžete spoľahnúť
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