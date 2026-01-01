Uzyskaj natychmiastową pomoc od Kodee, Twojego agenta wsparcia AI

Kodee obsługuje ponad 45 tys. czatów dziennie – zarządza usługami, pisze posty na blogu i migruje strony internetowe – wszystko w ramach prostej rozmowy.
Wypróbuj na WhatsAppie
Uzyskaj natychmiastową pomoc od Kodee, Twojego agenta wsparcia AI

Twój skrót do zrobienia

Kodee jest z Tobą we wszystkich produktach Hostinger, nawet na Twoim telefonie – wystarczy, że powiesz mu, czego potrzebujesz.

Hosting stron internetowych

Migracja witryny internetowej
Znajdź ustawienia w hPanelu
Zarządzaj witrynami, bazami danych i narzędziami
Hosting stron internetowych

Dlaczego Kodee zmienia zasady gry

Ponad 500 akcji i ciągle ich przybywa

Kodee wykonuje ponad 500 czynności na poziomie administracyjnym, w tym migracje witryn, tworzenie kopii zapasowych i sprawdzanie stanu serwera.

85% wskaźnik sukcesu

Kodee rozwiązuje większość zgłoszeń dotyczących pomocy technicznej już przy pierwszej próbie – bez konieczności przesyłania ich tam i z powrotem.

Do Państwa usług, natychmiast

Kodee jest zawsze dostępny – bez czekania w kolejkach i umawiania się na oddzwonienie. Uzyskaj pomoc w chwili, gdy jej potrzebujesz.

Oszczędzanie pieniędzy, aby zaoszczędzić pieniądze

Dzięki automatycznej obsłudze wsparcia Kodee pomaga utrzymać niskie koszty i przekazać oszczędności Tobie.

Wolisz WhatsApp? Kodee tam jest

Uzyskaj tę samą pomoc dotyczącą planów, konfiguracji i rozwiązywania problemów bezpośrednio w aplikacji, z której już korzystasz.
Czatuj na WhatsAppie
Wolisz WhatsApp? Kodee tam jest

Dołącz do milionów zadowolonych klientów

Kodee szybko zrozumiał moje obawy i udzielił mi jasnych wskazówek krok po kroku, dzięki którym udało mi się rozwiązać problem bez żadnych niejasności.

Anas Rk

Anas Rk

Anas Rk

Kodee, ich wsparcie AI, jest świetne. Właściwie wolę je niż rozmowę z człowiekiem, bo nie czuję się poganiany.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Ich asystent AI Kodee jest BARDZO pomocny. Zamiast odsyłać mnie do niezliczonych dokumentów pomocy, faktycznie wykonuje zadania na moim koncie. To tak, jakbym miał młodszego administratora systemu pod telefonem.

Philip

Philip

Philip

Po prostu powiedz Kodee i uważaj, że to już załatwione

Po prostu powiedz Kodee i uważaj, że to już załatwione

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Kodee

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego agenta obsługi klienta AI Kodee.

Czym jest Kodee?

Kodee to agent wsparcia technicznego oparty na sztucznej inteligencji (AI) firmy Hostinger – stworzony do zarządzania Twoimi witrynami i usługami za pomocą prostego czatu. Wykonuje ponad 500 czynności na poziomie administracyjnym, od migracji witryn i tworzenia kopii zapasowych, po zarządzanie rekordami DNS i sprawdzanie stanu serwera. Dowiedz się więcej o Kodee.

Które produkty Hostinger obsługuje Kodee?

Kodee działa w całym ekosystemie Hostinger – hosting, WordPress, VPS, Kreator Stron, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domeny i płatności. Cokolwiek zarządzasz, Kodee służy pomocą.

Czy Kodee faktycznie może wprowadzać zmiany na moim koncie, czy tylko odpowiada na pytania?

Obie funkcje – ale to, co wyróżnia Kodee, to fakt, że podejmuje działania. Zamiast kierować Cię do dokumentu pomocy, Kodee łączy domeny, aktualizuje ustawienia DNS, instaluje wtyczki i wykonuje wiele innych czynności bezpośrednio na Twoim koncie.

Czy Kodee jest dostępny na urządzeniach mobilnych?

Tak. Kodee jest dostępny wszędzie tam, gdzie korzystasz z Hostingera – w tym na urządzeniach mobilnych, a nawet WhatsApp – więc natychmiastowa pomoc jest zawsze na wyciągnięcie ręki, niezależnie od tego, gdzie pracujesz.

Co się stanie, jeśli Kodee nie będzie w stanie rozwiązać mojego problemu?

Kodee samodzielnie obsługuje 85% interakcji z działem wsparcia. W przypadku problemów wykraczających poza zakres działania Kodee łączy Cię ze specjalistą, dzięki czemu nigdy nie zostaniesz bez rozwiązania.

Dbamy o Twoją prywatność

