Gjør WhatsApp-en din om til et CRM-system med AI
Slik lager du et WhatsApp CRM-system for bedriften din
Beskriv ideen din eller velg en mal
Koble WhatsApp-en din til CRM-systemet ditt
Tilpass CRM-systemet ditt
Velg en mal. Gjør den til din egen.
Forhåndslagde maler
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Alt du trenger for å bygge CRM-systemet ditt – på ett sted
Lag og eier et CRM-system som er skreddersydd til dine behov
Fullt eierskap til data
Innebygd AI
Start fra en ferdiglaget mal
Profesjonell infrastruktur
Sjekk ut vår trinnvise veiledning
WhatsApp CRM FAQs
What is a WhatsApp CRM?
Et WhatsApp CRM-verktøy er et verktøy som hjelper deg med å administrere kunderelasjoner direkte via WhatsApp. I stedet for å miste oversikten over samtaler, kan du organisere kontakter, spore potensielle kunder gjennom en salgspipeline og avslutte avtaler – alt på ett sted. I motsetning til tradisjonelle CRM-er møter det kundene dine der de allerede er: på WhatsApp.
Hva kan jeg gjøre med WhatsApp CRM-systemet mitt?
Med et WhatsApp CRM kan du organisere og administrere kontaktene dine, spore potensielle kunder gjennom en visuell salgspipeline, automatisere meldinger og godta betalinger – alt koblet til WhatsApp-en din. Du kan også tilpasse den til dine spesifikke forretningsbehov ved hjelp av AI, uten kodekunnskaper.
Trenger jeg noen kodeferdigheter for å bygge et WhatsApp CRM med AI?
Ingen kodeferdigheter kreves. Med Hostinger Horizons vibe-kodeplattform kan du lage ditt eget WhatsApp CRM-system ved å chatte med AI, eller starte fra en ferdiglaget mal og tilpasse den til ditt eget språk – den håndterer koden, designet og innholdet for deg.
Hvordan oppretter jeg et WhatsApp CRM med Hostinger Horizons?
Med Hostinger Horizons er det enkelt å lage en WhatsApp CRM-app. Slik gjør du det i noen få trinn:
- Bruk vår AI-appbygger eller en av våre forhåndslagde maler for å begynne å bygge gratis.
- Tilpass alt til dine forretningsbehov ved å chatte med AI – dette er det som kalles vibe-koding: ingen tekniske ferdigheter, bare dine ideer i et enkelt språk.
- Velg en plan for å låse opp flere spørsmål og publiser CRM-en din med ett klikk.
- Koble WhatsApp-en din til CRM-en din med en Twilio-integrasjon.
Du kan også følge veiledningen vår om hvordan du oppretter et CRM for salg eller bla gjennom videoopplæringene våre.
Hvor lang tid tar det å sette opp et WhatsApp CRM?
Det avhenger av hvor mye du vil tilpasse. Du kan komme i gang på få minutter med en ferdiglaget mal, men hvis du vil skreddersy hver detalj til bedriften din, kan det ta lengre tid. Uansett gjør Hostinger Horizons prosessen så rask og intuitiv som mulig – bare chat med AI, så håndterer den det tunge arbeidet.
Kan jeg tilpasse CRM-systemet til mine spesifikke forretningsbehov?
Ja – med Hostinger Horizons kan du tilpasse alt. Bare beskriv hva du trenger med dine egne ord, så vil AI-en justere design, innhold og funksjonalitet for deg. Enten du trenger en spesifikk salgsprosess, tilpassede kontaktfelt eller et unikt oppsett, kan du fortsette å finpusse det gjennom samtaler til det passer perfekt til bedriften din.
Er Hostinger Horizons gratis å bruke?
Hostinger Horizons er ikke gratis, men du kan prøve det før du binder deg til et abonnement. Sjekk ut vår detaljerte veiledning om hvordan du kommer i gang og får mest mulig ut av det.