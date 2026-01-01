Lago is een open-source meet- en facturatieplatform gebouwd voor SaaS-, fintech- en infrastructuurbedrijven die flexibele, op gebruik gebaseerde prijzen nodig hebben. Het biedt real-time gebeurtenisinname, abonnementsbeheer, factuurgeneratie en een developer-first API ter ondersteuning van complexe prijsmodellen — van per-seat abonnementen tot gedifferentieerde, pakket- en percentage-niveaus.

Lago zelf hosten op je eigen VPS houdt elk klantgebeurtenis, factuur en prijsregel onder jouw directe controle, verwijdert transactiekosten die in rekening worden gebracht door gehoste facturatietools, en stelt je in staat integraties en gegevensretentie aan te passen aan jouw specifieke compliance- en productvereisten.