Implementeer Lago met één-klik-installatie.
Open-source platform voor meting en op gebruik gebaseerde facturering voor SaaS-, fintech- en infrastructuurbedrijven.
Kies een VPS-plan voor Lago
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lago kunt bouwen
Lago is een open-source meet- en facturatieplatform gebouwd voor SaaS-, fintech- en infrastructuurbedrijven die flexibele, op gebruik gebaseerde prijzen nodig hebben. Het biedt real-time gebeurtenisinname, abonnementsbeheer, factuurgeneratie en een developer-first API ter ondersteuning van complexe prijsmodellen — van per-seat abonnementen tot gedifferentieerde, pakket- en percentage-niveaus.
Lago zelf hosten op je eigen VPS houdt elk klantgebeurtenis, factuur en prijsregel onder jouw directe controle, verwijdert transactiekosten die in rekening worden gebracht door gehoste facturatietools, en stelt je in staat integraties en gegevensretentie aan te passen aan jouw specifieke compliance- en productvereisten.
Belangrijkste kenmerken van Lago
Facturering op basis van gebruik
Factureer per API-aanroep, licentie, GB of elke andere metriek zonder vanaf nul een aangepaste facturatie-infrastructuur op te bouwen.
Realtime meting
Verwerk klantgebeurtenissen zodra ze plaatsvinden en toon nauwkeurige gebruiksgegevens voor facturen en dashboards.
Flexibele prijsmodellen
Combineer vaste, progressieve, pakket- en procentuele tarieven binnen één plan om elke prijsstrategie te modelleren.
Facturatie
Genereer en exporteer automatisch PDF-facturen op basis van abonnementsperioden en gemeten gebruik.
Ontwikkelaar-gerichte API
Integreer facturatie in je product via een schone REST API en webhooks in plaats van gehoste UI's.
Waarom Lago op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
Ik ben ontzettend tevreden over de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is altijd uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel blijft draaien. Telkens wanneer ik hulp nodig heb, reageert hun technische ondersteuningsteam snel, deskundig en echt behulpzaam.
Alles verloopt soepel en geweldig met Hostinger, de AI-chatbot plus de door mensen bemande chat, als AI een vraag niet kan oplossen. En hun VPS is echt geweldig, geen ups en downs. Bedankt, ontwikkelteam en alle anderen die hierbij betrokken zijn. Ga zo door 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Scherpe prijzen. Uitstekende portal dat rekening houdt met de tijd van gebruikers. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Het staat als een huis.
Ik heb contact met de ondersteuning van Hostinger opgenomen toen ik geen toegang meer tot mijn zelfgehoste n8n-instantie had. Ik was zeer onder de indruk. Kodee en Mohammad van het ondersteuningsteam waren buitengewoon geduldig, grondig en behulpzaam.
Carla heeft me fantastisch geholpen met de N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Heel professioneel en veel kennis van zaken. Bedankt, Carla!
Ik ben enorm tevreden met Hostinger VPS. Altijd snel, altijd stabiel. Gewoon zonder gedoe. Geen crashes, geen downtime.
Het bedrijf draait goed, ik ben zeer tevreden over de specifieke diensten die ik via hen afneem. Minder duur dan sommige andere aanbieders en ze bieden uitstekende VPS-configuraties en tariefplannen.