InvenTree is een webgebaseerd platform voor voorraad- en onderdelenbeheer, gebouwd voor engineering- en productieteams. Het vervangt spreadsheetgebaseerde tracking en losgekoppelde tools door een uniform systeem dat voorraadniveaus, onderdelencatalogi, stuklijsten, leveranciersinformatie, inkooporders en verkooporders op één plek beheert. Gebouwd met een schone REST API en een uitbreidbare plugin-architectuur, past het in bestaande engineering-workflows in plaats van teams te dwingen zich eraan aan te passen.

InvenTree zelf hosten op je VPS houdt je onderdelendatabase, leveranciersprijzen en productie-BOM's op infrastructuur die je beheert — bijzonder belangrijk voor hardwareprojecten en fabrikanten die gegevens over componenteninkoop als bedrijfseigen beschouwen.