Implementeer InvenTree met één klik.
Open source onderdelen- en voorraadbeheersysteem voor het bijhouden van voorraad, stuklijsten en leveranciersinformatie.
Kies een VPS-plan voor InvenTree
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InvenTree kunt bouwen
InvenTree is een webgebaseerd platform voor voorraad- en onderdelenbeheer, gebouwd voor engineering- en productieteams. Het vervangt spreadsheetgebaseerde tracking en losgekoppelde tools door een uniform systeem dat voorraadniveaus, onderdelencatalogi, stuklijsten, leveranciersinformatie, inkooporders en verkooporders op één plek beheert. Gebouwd met een schone REST API en een uitbreidbare plugin-architectuur, past het in bestaande engineering-workflows in plaats van teams te dwingen zich eraan aan te passen.
InvenTree zelf hosten op je VPS houdt je onderdelendatabase, leveranciersprijzen en productie-BOM's op infrastructuur die je beheert — bijzonder belangrijk voor hardwareprojecten en fabrikanten die gegevens over componenteninkoop als bedrijfseigen beschouwen.
Belangrijkste kenmerken van InvenTree
Stuklijst
Definieer meerlaagse stuklijsten voor complexe samenstellingen, met automatische voorraadtoewijzing en tekortberekeningen om productieopdrachten nauwkeurig te plannen.
Voorraadtracking
Volg voorraadhoeveelheden over meerdere opslaglocaties, met volledige bewegingsgeschiedenis en waarschuwingen voor lage voorraad voor elk onderdeel.
Leveranciersbeheer
Koppel leveranciers- en fabrikantenlinks aan elk onderdeel, inclusief prijsniveaus, levertijden en minimale bestelhoeveelheden voor directe inkoopvergelijking.
Inkooporders
Inkooporders aanmaken en volgen vanaf aanmaak tot levering, met automatische voorraadupdates zodra inkomende zendingen zijn ontvangen.
REST API en plugins
Een volledig REST API en plugin-systeem verbinden InvenTree met barcodescanners, labelprinters, ERP-systemen en aangepaste automatiseringsworkflows.
Verkooporders
Beheer klantbestellingen en wijs voorraad toe voor afhandeling, zodat verkoop en voorraad gesynchroniseerd blijven zonder een aparte orderbeheertool.
Waarom InvenTree op Hostinger draaien?
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Lanceren met één klik
Start je applicatie direct op met een vooraf geconfigureerde installatie. Geen handmatige installatie of ingewikkelde set-up proces.
Beveiliging waar je op kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwde Docker-manager
Beheer en draai meerdere Docker-containers vanaf één plek. Implementeer, update en monitor je projecten met het grootste gemak.
Docker VPS-hosting waar je op kunt vertrouwen
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