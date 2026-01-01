Burlenčių sporto priegloba

Kurkite su „Windsurf“, talpinkite „Hostinger“

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
burlenčių sporto priegloba

Aiški kiekvieno burlenčių projekto kainodara

Diegkite programas, kurias kuriate su „Windsurf“, patikimame prieglobos serveryje, kuriuo galite pasitikėti. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite jį išbandyti be rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Greičiau išsiųskite tai, ką sukonstravote „Windsurf“ programoje

Perkelkite „Windsurf“ kuriamas programas iš vietinio prototipo į tiesioginį diegimą nekeisdami savo darbo eigos. Perkelkite savo kodą į „Hostinger“ „Node.js“ talpinimą ir jūsų projektas veiks su vykdymo, kūrimo ir aplinkos nustatymais, kurių jam reikia, kad veiktų taip pat ir gamyboje. Kai programa bus paleista, ji veiks valdomoje infrastruktūroje, užtikrinančioje patikimą veikimo laiką ir vietos srautui valdyti jam augant. Jūs sugaišite mažiau laiko serverio priežiūrai ir daugiau laiko – sukurto produkto tobulinimui.
burlenčių sporto priegloba

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Windsurf“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Windsurf“ prieglobos paslaugas.
„Windsurf“ talpinimas reiškia „Node.js“ programų, kurias sukūrėte „Windsurf“, diegimą realiame serveryje, kuriame vartotojai gali jas pasiekti. Tai svarbu, nes „Windsurf“ yra kūrimo įrankis, o talpinimas – gamybinė aplinka, kurioje veikia programa.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ vykdymo aplinką, atnaujinimus ir procesų valdymą. Su „Hostinger Node.js“ talpinimu šios serverio užduotys atliekamos už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į „Windsurf“ sukurtą programėlę, o ne į serverio administravimą.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir įdiekite norimą šaką. Saugyklą galite išlaikyti privačią, vis tiek naudodami tiesioginį įdiegimą.
Kiekvienas planas turi išteklių apribojimus, todėl, jei jūsų programa juos viršys, gali sumažėti našumas ir gali tekti atnaujinti. Įprasto naudojimo atveju netaikome netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau turėtumėte pritaikyti planą pagal numatomą srautą ir vykdymo laiko poreikius.
Įkelkite savo projektą į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite norimą atšaką. Jei keliasi iš kito serverio, prieš perjungdami srautą atnaujinkite visus aplinkos kintamuosius ir duomenų bazės nustatymus.

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