Žiniatinklio srautų talpinimas

Greitai diegkite programas, sukurtas naudojant „Webflow“

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
žiniatinklio srautų talpinimas

Aiškus „Webflow“ talpinimas, viena paprasta kaina

Talpinkite svetaines, kurias kuriate naudodami „Webflow“, patikimoje infrastruktūroje, užtikrintai jas diegdami ir augindami be jokių abejonių. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo „Webflow“ dizaino iki tiesioginių svetainių

Perkelkite „Webflow“ kuriamus projektus iš prototipo į gamybinę versiją be papildomo nustatymo. „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteikia jūsų programai patogią vietą veikti, todėl pritaikyta vidinė logika, API ir dinaminės funkcijos sklandžiai diegiamos kartu su pagrindine dalimi. Paleidus jūsų programų paketą, jis veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje taip, kad išliktų patikimas augant srautui. Tai reiškia, kad mažiau laiko skiriama serverio darbui ir daugiau laiko skiriama vartotojų patirties tobulinimui.
žiniatinklio srautų talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Webflow“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Webflow“ talpinimo paslaugas.
Tai reiškia „Webflow“ sukurtos svetainės diegimą gamybiniame serveryje, kur vartotojai gali ją pasiekti per domeną. Tai svarbu, nes jūsų programai reikia valdomos „Node.js“ vykdymo aplinkos, o ne tik kūrimo laiko talpinimo, kad būtų galima tvarkyti serverio kodą ir tiesioginį srautą.
VPS suteikia jums neapdorotą „Linux“ serverį, todėl jūs patys diegiate ir prižiūrite „Node.js“, atvirkštinius tarpinius serverius, procesų tvarkykles ir atnaujinimus. Su „Hostinger Node.js“ talpinimu šie vykdymo ir infrastruktūros elementai tvarkomi už jus, todėl galite diegti svetainę, o ne administruoti serverį.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, autorizuokite privačią saugyklą ir pasirinkite šaką, kurią norite diegti. Po to, į tą šaką nukreipti duomenys gali suaktyvinti naujus diegimus.
Jei srautas ar išteklių naudojimas viršija jūsų planą, programėlė gali sulėtėti arba būti laikinai apribota, kol atnaujinsite plano versiją. „Hostinger“ netaiko netikėtų mokesčių už papildomą srautą šiame produkte; vietoj to, kai reikia daugiau talpos, pereinate prie didesnio plano.
Įdiekite savo programėlės kodą iš „Git“ arba įkelkite jį iš savo vietinės aplinkos, tada nukreipkite savo domeną į naują „Hostinger“ egzempliorių. Jei projektas jau veikia lokaliai, prieš perjungdami srautą įsitikinkite, kad jūsų „Node.js“ versija ir aplinkos kintamieji sutampa.

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