„Vite“ talpinimas

Įdiekite „Vite“ sukurtas programas per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
pakvieskite talpinimą

Paprasta „Vite“ talpinimo kainodara

Diegkite programas, kurias kuriate su „Vite“, patikimame ir patikimame talpinime. Kiekvienas planas turi 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite jį išbandyti užtikrintai.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Sukurta „Vite“ programoms

Talpinkite savo „Vite“ sukurtą programėlę „Node.js“ talpinimo sistemoje, kurios konfigūracija artima jūsų esamam darbo eigai. Įkelkite savo projektą, paleiskite kūrimo versiją ir pateikite sugeneruotą programėlę be papildomos konfigūracijos. Jūsų svetainė veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje stabiliam našumui ir patikimam veikimo laikui užtikrinti, todėl ji tvarko srautą, kai jūsų projektas auga. Tai suteikia jums paprastesnį kelią nuo vietinio kūrimo prie gamybinės aplinkos, o valdyti reikia mažiau serverio darbo.
pakvieskite talpinimą

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Vite“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Vite“ prieglobos paslaugas.
„Vite“ talpinimas reiškia su „Vite“ sukurtos programos diegimą veikiančioje „Node.js“ aplinkoje, kad vartotojai galėtų ją pasiekti internete. Tai svarbu, nes „Vite“ yra kūrimo įrankis, o ne gamybinė vykdymo aplinka, todėl vis tiek reikia talpinti sukompiliuotą programą ir bet kokią jai reikalingą vidinę sistemą.
Naudodami įprastą VPS talpinimą, patys tvarkote serverio OS, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami mūsų „Node.js“ talpinimą, platforma tvarko serverio lygmenį, todėl galite sutelkti dėmesį į programą, o ne į jos priežiūrą.
Taip. Galite prijungti savo „GitHub“ paskyrą, suteikti prieigą prie privačios saugyklos ir diegti iš pasirinktos šakos. Tada atnaujinimus galima diegti iš „GitHub“ be rankinio įkėlimo.
Yra išteklių apribojimai, todėl, jei jūsų programėlė išaugs ir viršys plano pajėgumus, turėsite atnaujinti. Netaikome netikėtų mokesčių už srauto padidėjimą, tačiau nuolatiniam dideliam naudojimui gali prireikti daugiau išteklių.
Prijunkite „Vite“ programos „Git“ saugyklą arba įkelkite sukurtą projektą, tada nustatykite reikiamą „Node.js“ versiją ir aplinkos kintamuosius. Jei keliasi iš kito serverio, nukreipkite savo domeną į „Hostinger“ ir iš naujo įdiekite programą čia.

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