V0.dev talpinimas

Įdiekite programas, sukurtas naudojant vO.dev, per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
v0.dev talpinimas

Viena mėnesinė kaina, jokių paslėptų mokesčių

Įdiekite savo „vO.dev“ programėlę užtikrintai naudodami patikimą „Vercel“ talpinimą. Gaukite greitą našumą, saugią infrastruktūrą ir palaikymą, kurio jums reikia norint sukurti programėlę be jokių rūpesčių – visa tai užtikrina mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo vO.dev prototipo iki veikiančios svetainės – greitai

Perkelkite projektus, kuriuos kuriate su „vO.dev“, nuo prototipo iki gamybos, neperdirbdami savo programinės įrangos paketo. „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteikia jums paprastą kelią diegti programą už jūsų vartotojo sąsajos maketų, todėl jūsų kodas perkeliamas iš vietinio testavimo į veikiančią aplinką su minimaliu nustatymu. Kai programa bus įdiegta internete, ji veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje „Node.js“, o mastelio keitimas ir veikimo laikas bus tvarkomi fone. Jūs sugaišite mažiau laiko serverio priežiūrai ir daugiau laiko tobulinsite produktą, kurį jūsų vartotojai mato.
v0.dev talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

V0.dev talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie V0.dev talpinimo paslaugas.
„v0.dev“ talpinimas – tai sąranka, skirta diegti programas, sukurtas naudojant „v0.dev“, „Vercel“ sistemoje. Ji suteikia valdomą diegimą, automatinį mastelio keitimą ir paprastus „Git“ pagrindu veikiančius darbo eigą.
VPS talpinimas suteikia jums virtualų serverį, kurį valdote patys. „v0.dev“ talpinimas „Vercel“ platformoje yra visiškai valdomas, todėl jums nereikia rūpintis serverio sąranka, pataisų diegimu ar mastelio keitimu.
Taip. Galite prijungti privačią „GitHub“ saugyklą ir saugiai ją diegti per „Vercel“. Prieiga lieka kontroliuojama pagal jūsų „Git“ teikėjo leidimus.
„Vercel“ planuose yra numatyti pralaidumo, kūrimo laiko ir vykdymo be serverio apribojimai. Jei juos viršysite, už papildomą naudojimą gali būti taikomas mokestis pagal jūsų planą.
Taip. Daugeliu atvejų galite prijungti saugyklą, peržiūrėti aplinkos kintamuosius ir įdiegti. Jei reikia, galite perkelti domeną ir atnaujinti DNS po sąrankos.

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