„Typedream“ talpinimas

Įdiekite „Typedream“ sukurtas programas per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„TypeDream“ talpinimas

Paprasta „Typedream“ talpinimo kainodara

Diegkite programas ir svetaines, kurias kuriate su „Typedream“, patikimame talpinime, kuriuo galite pasitikėti. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite jį išbandyti užtikrintai.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo „Typedream“ kūrimo iki veikiančios svetainės

Perkelkite savo „Typedream“ sukurtas svetaines nuo prototipo iki gamybinės versijos be sudėtingo diegimo proceso. Įkelkite programos kodą į savo „Typedream“ projektą, o „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteiks jums paprastą sąranką, kad galėtumėte jį paleisti su reikiama vykdymo aplinka ir maršrutizavimu. Kai projektas bus paleistas, jis veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje taip, kad išliktų stabilus augant srautui. Jums reikės mažiau rūpintis serverio priežiūra ir būsite tikri, kad jūsų programa gali apdoroti realius vartotojus be papildomo operacijų darbo.
„TypeDream“ talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Typedream“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Typedream“ prieglobos paslaugas.
„Typedream“ talpinimas reiškia „Node.js“ programos ar svetainės, kurią sukūrėte naudodami „Typedream“, diegimą veikiančioje serverio aplinkoje. Tai svarbu, nes jūsų projektui reikalinga vykdymo aplinka, prieiga prie tinklo ir veikimo laikas už jūsų vietinio kompiuterio ribų, kad vartotojai galėtų jį pasiekti.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami „Hostinger Node.js“ talpinimą, šios serverio užduotys atliekamos už jus, todėl „Typedream“ talpinimą valdyti ir prižiūrėti paprasčiau.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos naudoti šakos. Atnaujinimus iš tos šakos galima diegti nepaviešinant saugyklos.
Planuose numatyti konkretūs išteklių apribojimai, ir jei jūsų programa juos viršys, gali tekti atnaujinti planą į aukštesnį. Mes netaikome netikėtų viršijimo mokesčių už srauto padidėjimą, tačiau jūsų programa gali būti apribota, jei ji viršys plano išteklius.
Įkelkite savo projektą į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite norimą šaką. Jei migruojate iš kito mazgo, nukreipkite savo programą į tuos pačius aplinkos kintamuosius ir kūrimo nustatymus, tada, patikrinę įdiegimą, perjunkite srautą.

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