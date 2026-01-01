„Sveltekit“ talpinimas

Įdiekite „SvelteKit“ programas per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„Sveltekit“ priegloba

Aiškūs „SvelteKit“ talpinimo planai, jokių paslėptų mokesčių

Drąsiai talpinkite savo „SvelteKit“ programėlę patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Išbandykite be rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Sukurtas atsižvelgiant į „SvelteKit“ mastelio keitimo galimybes

Įdiekite savo „SvelteKit“ programėlę „Node.js“ talpinimo sistemoje be papildomo diegimo darbo. Įkelkite savo kodą, o „Hostinger“ vykdys jūsų projekto kūrimo ir serverio pusės darbus, kad jūsų maršrutai, serverio galiniai taškai ir atvaizduojami puslapiai veiktų taip, kaip tikėtasi. Jūsų programėlė lieka valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje „Node.js“, pasižyminčioje patikimumu ir laisvalaikiu, kad galėtų susidoroti su augimu be nuolatinės serverio priežiūros. Tai suteikia jums paprastesnį kelią nuo vietinio kūrimo iki gamybos ir daugiau laiko sutelkti dėmesį į funkcijas, kurias mato jūsų vartotojai.
„Sveltekit“ priegloba

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Sveltekit“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Sveltekit“ prieglobos paslaugas.
„SvelteKit“ talpinimas reiškia „SvelteKit“ programos paleidimą serveryje, kuris gali vykdyti „Node.js“ vykdymo laiką ir serverio pusės maršrutus. Tai svarbu, nes vien statinio talpinimo nepakanka, jei jūsų programa naudoja SSR, galinius taškus arba serverio veiksmus.
Naudodami VPS, patys diegiate ir prižiūrite „Node.js“, procesų tvarkyklę, TLS, atnaujinimus ir saugumą. Naudojant valdomą „SvelteKit“ talpinimą, šis vykdymo sluoksnis tvarkomas už jus, todėl jūs diegiate programą, o ne administruojate serverį.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Atnaujinimai gali būti diegiami automatiškai, kai įdiegiate pakeitimus.
Jei jūsų programėlė išaugs ir viršys plano išteklius, gali tekti atnaujinti planą į didesnį. Įprasto srauto padidėjimo atveju netaikome netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau nuolatiniam didesniam naudojimui reikia daugiau išteklių.
Įkelkite savo projektą į „GitHub“, prijunkite saugyklą ir įdiekite jį „Hostinger“ platformoje. Jei keliasitės iš kito serverio, atnaujinkite aplinkos kintamuosius ir domeno nustatymus, tada po pirmojo įdiegimo išbandykite SSR ir maršrutus.

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