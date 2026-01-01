„Svelte“ talpinimas

Įdiekite „Svelte“ programas per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
elegantiškas priegloba

Paprastas „Svelte“ talpinimas, skaidri mėnesinė kainodara

Talpinkite savo „Svelte“ programėlę patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Diegkite užtikrintai, pasinaudodami mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Sukurtas atsižvelgiant į „Svelte“ gabenimo būdą

Įdiekite savo „Svelte“ programėlę su konfigūracija, kuri jums netrukdys. Įkelkite savo kodą, o „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteiks jums projekto vykdymo laiką, kad puslapiai būtų greitai įkeliami, o jūsų versija veiktų su mažiau rankinio nustatymo. Jūsų programėlė veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje valdyti srautą be nuolatinio derinimo. Tai reiškia, kad reikia sekti mažiau diegimo užduočių ir daugiau laiko skiriama funkcijų, kuriomis vartotojai gali iš tikrųjų naudotis, pristatymui.
elegantiškas priegloba

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Svelte“ prieglobos DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Svelte“ prieglobos paslaugas.
„Svelte“ talpinimas yra „Node.js“ talpinimo konfigūracija, skirta „Svelte“ sukurtoms programoms diegti aktyviame serveryje. Tai svarbu, nes jūsų programai reikalinga vykdymo aplinka, kūrimo procesas ir diegimo darbo eiga, kad būtų galima patikimai teikti puslapius ir tvarkyti atnaujinimus gamybinėje aplinkoje.
Naudodami įprastą VPS talpinimą, patys tvarkote OS, „Node.js“, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami „Hostinger“ „Node.js“ talpinimą, šios serverio užduotys atliekamos už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į savo „Svelte“ programą ir diegimo procesą.
Taip. Galite prijungti savo „GitHub“ paskyrą, suteikti prieigą prie privačios saugyklos ir diegti iš pasirinktos šakos. Po to, į tą šaką siunčiami pranešimai gali suaktyvinti atnaujinimus, kaip ir bet kuris kitas „Git“ pagrindu sukurtas diegimas.
Yra plano išteklių ir srauto apribojimai, ir jei jūsų programa juos viršys, gali tekti atnaujinti. Įprastam naudojimui netaikome staigių viršijimo mokesčių, tačiau nuolatinis didelis srautas turėtų būti pritaikytas didesniam planui.
Įkelkite programėlę į „Git“ saugyklą, prijunkite ją prie „Hostinger“ ir skydelyje nustatykite kūrimo ir paleidimo komandas. Jei jūsų programėlė jau veikia lokaliai, perkėlimo metu paprastai reikia tik pakoreguoti aplinkos kintamuosius ir diegimo nustatymus.

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