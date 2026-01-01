Pasakų knygelių talpinimas

Įdiekite „Storybook“ sukurtas programas per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
pasakų knygų talpinimas

Viena paprasta kaina, jokių paslėptų mokesčių

Drąsiai talpinkite savo „Storybook“ programas patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Išbandykite be rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Lengvai pristatykite „Storybook“ pagrindu sukurtus projektus

Įdiekite savo „Storybook“ projektą naudodami paprastą darbo eigą. Pateikite savo kodą, o „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteiks jums aiškų kelią nuo vietinių versijų iki gyvos dokumentacijos svetainės arba komponentų „sandbox“ be papildomos serverio konfigūracijos. Jūsų projektas veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje patikimumui, todėl atnaujinimai yra nuspėjami, o srauto šuolius lengviau valdyti. Tai reiškia, kad mažiau laiko skiriama diegimo priežiūrai ir daugiau laiko – vartotojo sąsajos komponentų, nuo kurių priklauso jūsų komanda, tobulinimui.
pasakų knygų talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Storybook“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Storybook“ talpinimo paslaugas.
„Storybook“ talpinimas reiškia „Node.js“ programėlės ar svetainės, sukurtos naudojant „Storybook“, diegimą realioje aplinkoje, kurioje vartotojai gali prie jos prisijungti. Tai svarbu, nes vietinių peržiūrų nepakanka gamybai, testavimui ar stabilios versijos bendrinimui su komanda.
Naudodami VPS, patys tvarkote serverį, „Node“ versiją, procesų vadovą ir atnaujinimus. Su mūsų „Node.js“ talpinimu šios dalys bus tvarkomos už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į „Storybook“ pagrindu sukurtą programėlę, o ne į serverio priežiūrą.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Galite ir toliau siųsti atnaujinimus į „GitHub“ ir diegti iš naujo iš tos pačios saugyklos.
Yra plano apribojimai, ir jei jūsų programėlė juos peržengs, gali tekti atnaujinti. Mes neslepiame viršijimo mokesčių už netikėtą atsiskaitymą už užklausą, tačiau prieš paleisdami plačiu mastu turėtumėte patikrinti plano išteklius.
Prijunkite esamą „Git“ saugyklą arba įkelkite projektą, nustatykite „Node.js start“ komandą ir aplinkos kintamuosius, tada diegkite. Jei pereinate nuo vietinės aplinkos, įsitikinkite, kad programa veikia gamybiniu režimu ir kad įtraukti visi kūrimo veiksmai.

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