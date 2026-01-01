Pakartotinis talpinimas

Įdiekite programas, sukurtas naudojant „Replit“, per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
replit hostingas

Paprastas mėnesinis kainodaros nustatymas, jokių paslėptų mokesčių

Diegkite programas, kurias kuriate su „Replit“, patikimame, gamybai skirtame prieglobos serveryje. Išbandykite užtikrintai – pasinaudokite mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Greičiau paleisk Replit projektus

Perkelk Replit sukurtas programėles ir prototipus iš kūrimo aplinkos į viešai pasiekiamą hostingą nekeičiant naudojamų technologijų. Įkelk Node.js kodą į Hostinger ir paleisk projektą paprastai – be papildomų nustatymų ar serverio administravimo darbų. Paleista programėlė naudos valdomą infrastruktūrą, pritaikytą stabilumui net esant didesnei apkrovai. Gausi patikimą pasiekiamumą, galimybę augti ir mažiau serverių priežiūros, kad galėtum daugiau dėmesio skirti svarbiausiam kodui.
Replit hostingas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Replit prieglobos DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Replit“ prieglobos paslaugas.
Tai reiškia, kad „Replit“ sukurtą „Node.js“ programėlę ar svetainę reikia diegti gamybiniame serveryje, prie kurio gali prisijungti realūs vartotojai. Tai svarbu, nes „Replit“ puikiai tinka kurti, tačiau gamybinė priegloba suteikia jums galimybę kontroliuoti veikimo laiką, domenus ir diegimo elgseną.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ vykdymo aplinką, saugos pataisas ir procesus. Naudodami „Hostinger Node.js“ talpinimą, vykdymo aplinka ir infrastruktūra yra tvarkomi už jus, todėl galite diegti programėlę be serverio administratoriaus darbo.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos vykdyti šakos. Atnaujinimus galima diegti iš „GitHub“ nepaviešinant saugyklos.
Jei jūsų programėlė viršija plano ribas, išteklių apribojimai gali ją apriboti, kol atnaujinsite. Už srauto padidėjimą netaikome netikėtų viršijimo mokesčių; pagrindinis apribojimas yra jūsų plane numatyta talpa.
Įkelkite savo programėlę į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ sistemoje ir ją įdiekite. Jei perkeliate iš vietinio kompiuterio ar kito serverio, prieš perjungdami srautą įsitikinkite, kad jūsų „Node“ versija, aplinkos kintamieji ir „start“ komanda atitinka programėlę.

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