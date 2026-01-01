Remikso talpinimas

Greičiau diegkite „Remix“ programas „Hostinger“ platformoje

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
remiksų talpinimas

Paprastas mėnesinis kainodaros nustatymas, jokių paslėptų mokesčių

Drąsiai talpinkite savo „Remix“ programėlę patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Išbandykite be rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Remix talpinimas sukurtas greičiui

Įdiekite savo „Remix“ programėlę „Node.js“ talpinimo sistemoje be papildomos sąrankos. Pateikite savo kodą, o jūsų maršrutai, įkrovikliai ir veiksmai veiks serveriui paruoštoje aplinkoje, sukurtoje pilno steko žiniatinklio programoms. Jūsų projektas lieka valdomoje infrastruktūroje, kurioje yra pakankamai veikimo laiko ir vietos, kad būtų galima plėsti gamybinį srautą. Tai reiškia, kad mažiau laiko skiriama serverio priežiūrai ir daugiau laiko – funkcijų kūrimui vartotojams.
remiksų talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Remix“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Remix“ talpinimo paslaugas.
„Remix“ talpinimas reiškia „Remix“ programos diegimą „Node.js“ aplinkoje, kurioje gali veikti serverio kodas ir aptarnauti realų srautą. Tai svarbu, nes „Remix“ reikia vykdymo aplinkos, kuri palaikytų visišką užklausų apdorojimą, o ne tik statinį failų talpinimą.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, mazgo versiją, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami mūsų „Remix“ talpinimą, vykdymo aplinką ir serverio sąranką tvarkote už jus, todėl galite diegti programą neprižiūrėdami kompiuterio.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Būsimi diegimai gali sukelti naujas versijas taip pat, kaip ir viešosiose saugyklose.
Nėra jokių netikėtų viršijimo mokesčių. Jei jūsų programėlė išaugs ir viršys plano ribas, turėsite pereiti prie aukštesnio plano arba pakoreguoti naudojimą, kad paslauga galėtų toliau veikti neviršydama jai skirtų išteklių.
Įkelkite savo „Remix“ projektą į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite norimą atšaką. Jei migruojate iš kito serverio, išsaugokite programos kodą ir aplinkos kintamuosius, o po testavimo nukreipkite srautą į naują diegimą.

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