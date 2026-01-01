„React“ maršrutizatoriaus talpinimas

Įdiekite „React Router“ programas per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
reaguoti maršrutizatoriaus talpinimas

Paprasta „React Router“ talpinimo kainodara

Talpinkite savo „React Router“ programėlę patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Diegkite užtikrintai, o jei ji netinka, mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija pasirūpins jumis.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

„React Router“ programėlės, kurios išlieka greitos

Įdiekite savo „React Router“ programėlę naudodami konfigūraciją, atitinkančią jūsų dabartinį darbo būdą. Perkelkite savo kodą į „Node.js“ talpinimą ir paleiskite maršrutus, įkroviklius ir serverio logiką be papildomos konfigūracijos, kad vietinis kūrimas būtų perkeliamas į gamybinę aplinką su mažesne trintimi. Jūsų programėlė lieka valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje srautui valdyti ir patikimai veikti internete. Tai suteikia jums mažiau diegimo užduočių ir daugiau laiko sutelkti dėmesį į vartotojo sąsają, duomenų srautą ir produkto pakeitimus.
reaguoti maršrutizatoriaus talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„React“ maršrutizatoriaus talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „React“ maršrutizatorių talpinimo paslaugas.
„React Router“ talpinimas reiškia „React“ programos, kuri naudoja „React Router“, diegimą, kad ji galėtų veikti gamybinėje aplinkoje ir aptarnauti tikrus vartotojus. Tai svarbu, nes kliento pusės maršrutizavimui reikalingas „Node.js“ parengtas serveris, kuris galėtų teisingai aptarnauti programą tiesioginių URL įkėlimų ir atnaujinimų metu.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, mazgo versiją, procesų sąranką, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami „Hostinger Node.js“ talpinimą, šį serverio darbą atliekate už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į programą, o ne į kompiuterio priežiūrą.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Atnaujinimus galima gauti iš „GitHub“ nepadarius saugyklos viešos.
Taip, talpinimo planai turi apibrėžtus išteklių apribojimus, ir jei jūsų programa juos peržengs, gali tekti atnaujinti planus. Nėra jokių netikėtų mokesčių už srauto padidėjimą, tačiau nuolatiniam dideliam naudojimui gali prireikti brangesnio plano.
Įkelkite programėlę į „GitHub“ arba importuokite esamą saugyklą, tada prijunkite ją prie „Hostinger“ ir įdiekite. Jei keliatės iš kito serverio, savo kūrimo ir paleidimo nustatymus nukreipkite į dabartinę „Node.js“ programėlę ir prieš diegdami patikrinkite aplinkos kintamuosius.

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