„Preact“ talpinimas
Greitas „Preact“ programų diegimas „Hostinger“ platformoje
Paprastas mėnesinis kainodaros nustatymas, jokių paslėptų mokesčių
Business privalumai:
Visi Business privalumai ir:
Business privalumai:
Visi Business privalumai ir:
Sukurta „Preact“ masyvams
Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes
1. Prijunk savo projektą
Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.
2. Paleisk akimirksniu
Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta
3. Valdyk ir auk
Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...