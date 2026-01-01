„Preact“ talpinimas

Greitas „Preact“ programų diegimas „Hostinger“ platformoje

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„Preact“ talpinimas

Paprastas mėnesinis kainodaros nustatymas, jokių paslėptų mokesčių

Talpinkite savo „Preact“ programėlę patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, kad galėtumėte diegti užtikrintai.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Sukurta „Preact“ masyvams

Įdiekite savo „Preact“ programėlę „Node.js“ talpinimo sistemoje be papildomos sąrankos. Įkelkite savo kodą, o vykdymo aplinka pasirūpins programėle, kad jūsų puslapiai ir komponentai būtų įkeliami taip, kaip juos sukūrėte, o kelias nuo vietinio kūrimo iki gamybinės aplinkos yra paprastas. Jūsų projektas veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje taip, kad išliktų stabilus augant srautui. Tai suteikia jums mažiau diegimo rūpesčių, geresnį kasdienį patikimumą ir daugiau laiko, kurį galite skirti funkcijų teikimui, o ne serverio priežiūrai.
„Preact“ talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Preact“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Preact“ prieglobos paslaugas.
„Preact“ talpinimas reiškia „Preact“ programos diegimą gamybinėje aplinkoje, kurioje galima paleisti jūsų „Node.js“ versiją ir pateikti ją vartotojams. Tai svarbu, nes jums reikia stabilios vykdymo aplinkos, diegimo darbo eigos ir mastelio keitimo kelio, kai programa palieka jūsų vietinį kompiuterį.
Naudodami VPS, patys tvarkote serverį, „Node.js“ versiją, atnaujinimus, procesų tvarkyklę ir saugumą. Su „Hostinger Node.js“ talpinimu šios infrastruktūros užduotys atliekamos už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į „Preact“ programėlę, o ne į serverio priežiūrą.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir įdiekite norimą šaką. Atnaujinimus galima gauti iš saugyklos, kaip ir iš viešojo projekto.
Jūsų planas turi išteklių apribojimus, ir jei jūsų programa juos viršys, gali tekti atnaujinti. Už įprastą srauto padidėjimą netaikome netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau norint nuolat naudoti daugiau nei jūsų plano apribojimai, reikia aukštesnio lygio.
Įkelkite savo programėlę į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite versiją. Jei keliasitės iš kito serverio, atnaujinkite aplinkos kintamuosius ir domeno nustatymus, tada patikrinkite programėlę gamybinėje aplinkoje.

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