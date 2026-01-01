Siuntų talpinimas

Greičiau diegkite su „Parcel“ sukurtas programas „Hostinger“ platformoje

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
siuntų talpinimas

Paprasta kainodara, jokių paslėptų mokesčių

Drąsiai talpinkite savo „Parcel“ sukurtas programas patikimame „Node.js“ talpinime. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite išbandyti be jokios rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Siuntos siunta surenkama greičiau

Perkelkite kodą, kurį sujungiate su „Parcel“, iš vietinių versijų į tiesioginį diegimą nekeisdami savo darbo eigos. „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteikia jūsų programai paprastą kelią į gamybą, todėl galite išsiųsti sukurtą projektą su mažiau sąrankos ir diegimo veiksmų. Kai programa bus įdiegta internete, ji veiks valdomoje infrastruktūroje, skirtoje „Node.js“ darbo krūviams, o veikimo laikas ir mastelio keitimas bus kompensuojami augant srautui. Jūs sugaišite mažiau laiko serverio priežiūrai ir daugiau laiko – kodo ir svarbių funkcijų tobulinimui.
siuntų talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Siuntų priėmimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie siuntų prieglobos paslaugas.
Parcelų talpinimas reiškia „Node.js“ programėlės ar svetainės, kurią sukūrėte naudodami „Parcel“, diegimą aktyviame serveryje, kad vartotojai galėtų prie jos prisijungti. Tai svarbu, nes jūsų projektui reikalinga vykdymo aplinka, procesų valdymas ir prieiga prie tinklo už jūsų vietinio kompiuterio ribų.
Naudodami VPS, patys tvarkote serverį, OS atnaujinimus, „Node“ versiją ir diegimo sąranką. Naudodami mūsų „Node.js“ talpinimą, aplinka tvarkoma už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į programą, o ne į serverio priežiūrą.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Atnaujinimus galima gauti iš „Git“ taip pat, kaip ir iš viešos saugyklos.
Planuose numatyti apibrėžti išteklių apribojimai, ir jei jūsų programa juos viršys, gali tekti atnaujinti, o ne mokėti netikėtus viršijimo mokesčius. Jei srautas tampa nuolatinis arba reikalauja daug išteklių, geriau pereiti prie didesnio plano, kol nesumažėjo našumas.
Įkelkite savo projektą į „GitHub“ arba įkelkite jį iš vietinės aplinkos, tada prijunkite saugyklą ir nustatykite „build“ ir „start“ komandas. Jei migruojate iš kito serverio, palikite tą pačią „Node.js“ versiją ir aplinkos kintamuosius, kad sumažintumėte sąrankos darbą.

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