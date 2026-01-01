„Nuxt“ talpinimas

Įdiekite „Nuxt“ programas per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„Nuxt“ priegloba

Paprasta „Nuxt“ talpinimo kainodara, jokių paslėptų mokesčių

Užtikrintai talpinkite savo „Nuxt“ programėlę patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite išbandyti be jokios rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Sukurtas atsižvelgiant į „Nuxt“ mastelio keitimo galimybes

Įdiekite savo „Nuxt“ programėlę „Hostinger Node.js“ talpinime be papildomos sąrankos. Įkelkite savo kodą ir jūsų projektas veiks „Node.js“ aplinkoje, kuri palaiko serverio pusės atvaizdavimą, API maršrutus ir jūsų steko numatytą kūrimo srautą. Jūsų programėlę lengva valdyti augant srautui, o veikimo laikas ir ištekliai leidžia valdyti realų naudojimą. Tai suteikia jums paprastą kelią nuo kūrimo iki gamybos, o serverio priežiūrai skiriama mažiau laiko.
„Nuxt“ priegloba

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Nuxt“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Nuxt“ prieglobos paslaugas.
„Nuxt“ talpinimas yra gamybinė aplinka, skirta „Nuxt“ programoms vykdyti, įskaitant joms reikalingą „Node.js“ vykdymo aplinką ir diegimo sąranką. Tai svarbu, nes vien statinis failų talpinimas neapima serverio pusės atvaizdavimo, API maršrutų ar kitų serverio funkcijų, kurias gali naudoti jūsų „Nuxt“ programa.
Naudodami įprastą VPS talpinimą, patys tvarkote serverį, OS atnaujinimus, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę ir saugumą. Naudodami mūsų „Nuxt“ talpinimą, šis infrastruktūros sluoksnis tvarkomas už jus, todėl galite diegti ir paleisti programą neprižiūrėdami viso serverio steko.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir pasirinkite norimą diegti šaką. Po to atnaujinimus galima diegti iš naujų pataisymų, kaip ir naudojant viešąją saugyklą.
Srautą riboja jūsų plano ištekliai, todėl, jei jūsų „Nuxt“ programėlė juos viršys, gali tekti atnaujinti. Įprastam naudojimui netaikome jokių netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau nuolatiniam dideliam srautui gali prireikti didesnio plano.
„Nuxt“ programėlę galite perkelti nusiuntę projektą į „GitHub“, prijungę saugyklą ir įdiegę ją „Hostinger“. Jei jau turite veikiančią programėlę kitur, nukreipkite tą pačią kodo bazę čia ir atnaujinkite visus aplinkos kintamuosius arba kūrimo nustatymus, jei reikia.

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