Next.js hostingas

Next.js programėles įdiegsi per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Next.js hostingas

Next.js hostingo planai su viena aiškia mėnesine kaina

Talpink savo Next.js programėlę užtikrintai patikimoje infrastruktūroje, pritaikytoje gamybai. Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 d. pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Pritaikyta Next.js augimui

Paleisk savo Next.js programą be sudėtingo serverio konfigūravimo. Įkelk kodą, o Hostinger Node.js hostingas pasirūpina kūrimo procesu, veikimu ir maršrutizavimu, kad SSR, ISR ir API veiktų taip, kaip tikimasi. Tavo projektas veikia patikimoje infrastruktūroje, su stabiliu našumu ir garantuotu veikimu, bei galimybe augti didėjant srautui. Tai suteikia paprastesnį kelią į produkcinę aplinką ir mažiau laiko, skirto serverio priežiūrai.
Next.js hostingas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

DUK apie Next.js hostingą

Gauk atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie Next.js hostingo paslaugas.
Next.js hostingas yra produkcinė aplinka, skirta Next.js programėlėms vykdyti su Node.js vykdymo aplinka, kūrimo procesu ir serverio pusės funkcijomis, kurių reikia tavo programėlei. Tai svarbu, nes Next.js projektai dažnai priklauso nuo SSR, API maršrutų ir dinaminio atvaizdavimo, kurio vien statinis hostingas negali apdoroti.
Su VPS, tu pats valdai operacinę sistemą, Node.js versiją, procesų tvarkyklę, saugumo naujinimus ir diegimo nustatymus. Su mūsų Node.js hostingu, šias serverio užduotis tvarkome mes, todėl gali diegti savo Next.js programėlę, neprižiūrint serverio infrastruktūros.
Taip. Prijunk savo GitHub paskyrą, suteik prieigą prie privačios saugyklos ir įdiek iš norimos versijos. Atnaujinimus gali gauti iš Git, kaip ir iš viešosios saugyklos.
Taip, planai turi išteklių limitus, ir jei tavo programėlė viršys juos, gali prireikti atnaujinti planą. Mes netaikome netikėtų mokesčių už viršijimą dėl įprastų srauto šuolių, tačiau nuolatinis naudojimas, viršijantis tavo plano talpą, gali reikalauti aukštesnio lygio plano.
Įkelk savo programą į Git saugyklą, prijunk ją prie Hostinger ir paleisk versiją, kurią nori naudoti gamyboje. Jei persikeli iš kito hostingo, po paleidimo gali nukreipti savo domeną ir pagal poreikį perkelti aplinkos kintamuosius bei kūrimo nustatymus.

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