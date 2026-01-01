„Nestjs“ talpinimas

Įdiekite „NestJS“ programas per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„Nestjs“ talpinimas

Viena paprasta kaina, jokių paslėptų mokesčių

Drąsiai talpinkite savo „NestJS“ programas patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Išbandykite be rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

„NestJS“ talpinimas, paruoštas gamybai

Įdiekite savo „NestJS“ programėlę naudodami konfigūraciją, atitinkančią „Node.js“ projektų kūrimo ir pateikimo būdą. Įkelkite savo kodą, o „Hostinger“ pasirūpins vykdymo aplinka, kad valdikliai, paslaugos ir API būtų paruošti veikti be papildomo serverio diegimo. Jūsų projektas lieka patikimai sukurtoje infrastruktūroje, kurioje yra vietos augančio srauto valdymui. Tai leidžia jums sugaišti mažiau laiko priežiūrai ir daugiau laiko skirti pakeitimų diegimui jūsų programėlėje.
„Nestjs“ talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

Peržiūrėti planus

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Nestjs“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Nestjs“ talpinimo paslaugas.
„NestJS“ talpinimas yra aplinka, kurioje diegiate ir paleidžiate savo „NestJS“ programą, kad ji galėtų priimti realų srautą internetu. Tai svarbu, nes jūsų programai reikalinga valdoma „Node.js“ vykdymo aplinka, procesų tvarkymas ir pakankamai išteklių, kad ji išliktų prisijungusi prie interneto po diegimo.
Naudodami VPS, patys tvarkote serverį, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Su mūsų „NestJS“ talpinimu šie elementai tvarkomi už jus, todėl galite diegti programėlę nekurdami viso serverio.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir pasirinkite norimą diegti šaką. Po to atnaujinimus galima diegti iš naujų pataisymų, kaip ir naudojant viešąją saugyklą.
Planuose numatyti išteklių apribojimai, todėl, jei jūsų programa juos viršys, gali tekti atnaujinti, o ne mokėti netikėtus viršijimo mokesčius. Jei srautas smarkiai padidėja, pagrindinis apribojimas yra jūsų plano procesoriaus, atminties ir programos talpa.
Įkelkite savo „NestJS“ projektą į „GitHub“ arba importuokite esamą saugyklą, tada prijunkite jį prie „Hostinger“ ir nustatykite „start“ komandą bei aplinkos kintamuosius. Jei keliatės iš kito serverio, pirmiausia nukopijuokite konfigūracijos ir duomenų bazės nustatymus, o tada įdiekite tą pačią kodo bazę čia.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.