Lovable hostingas

Įdiek Lovable sukurtas programas per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Lovable hostingas

Paprasta kainodara, jokių paslėptų mokesčių

Įdiek su Lovable sukurtas programėles patikimoje infrastruktūroje. Kiekvienam planui suteikiama 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, todėl gali išbandyti be rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
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Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo Lovable projekto iki veikiančios programėlės

Perkelk tai, ką sukūrei su Lovable, į veikiančią aplinką be papildomų nustatymų. Hostinger Node.js hostingas suteikia paprastą kelią nuo prototipo iki veikiančios svetainės – įkelk kodą ir paleisk projektą be nereikalingų veiksmų. Įdiegta programėlė veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje patikimam ir stabiliam veikimui. Tai reiškia mažiau laiko serverių priežiūrai ir daugiau laiko naujoms funkcijoms kurti, kuriomis gali pasikliauti tavo naudotojai.
Lovable hostingas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Lovable hostingo DUK

Gauk atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie Lovable hostingo paslaugas.
Lovable hostingas reiškia su Lovable sukurtos Node.js programėlės perkėlimą į veikiantį serverį, kuriame ją gali pasiekti naudotojai. Tai svarbu, nes Lovable skirtas programėlėms kurti, o hostingas suteikia reikalingą veikimo aplinką, stabilų veikimą ir viešą prieigą prie programėlės.
Su VPS, tu valdai operacinę sistemą, Node.js vykdymo aplinką, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Su Hostinger Node.js hostingu, šias serverio užduotis atliekame už tave, todėl gali susitelkti į programėlę, kurią sukūrei Lovable ir pamiršti serverio priežiūrą.
Taip. Prijunk savo GitHub paskyrą, suteik prieigą prie privataus kodo saugyklos ir pasirink, kurią projekto versiją nori įdiegti. Tada atnaujinimai iš šios saugyklos gali būti automatiškai perkeliami į tavo programėlę, neviešinant kodo.
Taip, kiekvienas planas turi išteklių limitus, todėl jei tavo programėlė juos viršys, gali reikėti pasirinkti aukštesnį planą. Netikėtų papildomų mokesčių už staigius srauto šuolius netaikome, tačiau rekomenduojame pasirinkti planą, atitinkantį numatomą naudojimą.
Įkelk savo Lovable programėlę į GitHub, prijunk saugyklą Hostinger ir įdiek ją. Jei persikeli iš kito serverio, paprastai gali pakartotinai naudoti tą pačią kodo bazę ir aplinkos kintamuosius, todėl diegimas vyksta sklandžiai.

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