Google Antigravity hostingas

Paleisk su Google Antigravity sukurtas programėles greičiau

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Google Antigravity hostingas

Viena Google Antigravity hostingo kaina

Paleisk su Google Antigravity sukurtas programėles patikimame Node.js hostinge. Visiems planams suteikiama 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, todėl gali išbandyti paslaugą be rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Greitesnis kūrimo procesas su Google Antigravity

Perkelk tai, ką sukūrei su Google Antigravity, į gamybinę aplinką Node.js hostinge nekeičiant savo technologijų rinkinio. Įkelk kodą, o Hostinger pasirūpins vykdymo aplinkos paruošimu, kad tavo programėlė būtų paleista sklandžiai ir veiktų taip, kaip tikiesi. Kai ji jau veiks internete, projektas bus talpinamas valdomoje infrastruktūroje, užtikrinančioje stabilų veikimą ir galimybę lengvai augti. Tai suteikia paprastesnį paleidimo procesą ir leidžia mažiau laiko skirti serverių priežiūrai.
Google Antigravity hostingas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Google Antigravity hostingo DUK

Gauk atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie Google Antigravity hostingo paslaugas.
Google Antigravity hostingas reiškia su Google Antigravity sukurtų Node.js programėlių ar svetainių paleidimą veikiančiame serveryje. Tai svarbu, nes projektui reikia vykdymo aplinkos, tinklo ryšio ir nuolatinio veikimo ne tik tavo kompiuteryje, kad juo galėtų naudotis kiti žmonės.
Su VPS, tu pats valdai OS, Node.js versiją, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Su Hostinger Node.js hostingu, šias serverio užduotis atliekame už tave, todėl gali susitelkti į programėlę, sukurtą su Google Antigravity, o ne į serverio administravimą.
Taip. Prijunk savo GitHub paskyrą, suteik prieigą prie privačios saugyklos ir pasirink, iš kurios versijos diegti. Saugykla gali likti privati – diegimas veikia kaip įprastai.
Kiekvienas planas turi išteklių apribojimus, todėl, jei tavo programa juos viršys, gali tekti įsigyti aukštesnį planą. Įprasto srauto padidėjimo atveju netaikome netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau nuolatiniam naudojimui, viršijančiam jūsų plano pajėgumą, gali prireikti aukštesnio lygio.
Jei tavo programėlė yra Git saugykloje arba kitame hostinge, perkelk ją į GitHub, prijunk saugyklą ir paleisk ją Hostinger. Jei pradedi nuo vietiniame kompiuteryje esančio kodo, pirmiausia įkelk jį į saugyklą, tada naudok tą patį paleidimo procesą su minimaliais pakeitimais.

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