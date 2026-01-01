„Google“ dirbtinio intelekto studijos talpinimas

Įdiekite programas, sukurtas naudojant „Google AI Studio“, per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„Google“ dirbtinio intelekto studijos talpinimas

Paprasta „Google AI Studio“ talpinimo kainodara

Talpinkite programas, kurias kuriate naudodami „Google AI Studio“, patikimoje, gamybai skirtoje infrastruktūroje. Prie kiekvieno plano pridedama 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, todėl galite drąsiai išbandyti.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo „Google AI Studio“ iki greitos tiesioginės programėlės

Perkelkite „Google AI Studio“ sukurtas programas ir prototipus iš vietinio testavimo į veikiančią „Node.js“ aplinką nekeisdami savo darbo eigos. Pateikite savo kodą, o „Hostinger“ pasirūpins vykdymo aplinka ir diegimu, kad jūsų projektas būtų paruoštas aptarnauti tikrus vartotojus su mažiau nustatymų. Kai programa bus paleista, ji veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje stabiliam veikimo laikui ir galimybei augti didėjant srautui. Jūs sugaišite mažiau laiko serverio priežiūrai ir daugiau laiko – funkcijų, nuo kurių priklauso jūsų serverių paketas, tobulinimui.
„Google“ dirbtinio intelekto studijos talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Google“ dirbtinio intelekto studijos talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Google“ dirbtinio intelekto studijų prieglobos paslaugas.
Tai reiškia, kad „Node.js“ programėlę ar svetainę, kurią sukūrėte naudodami „Google AI Studio“, turite įdiegti veikiančiame serveryje, kad vartotojai galėtų prie jos prisijungti. „Google AI Studio“ yra kūrimo įrankis, o ne kažkas, ką tiesiogiai talpinate.
Naudodami VPS talpinimą, patys tvarkote serverį, OS atnaujinimus, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę ir saugumą. Su „Hostinger Node.js“ talpinimu šios platformos užduotys atliekamos už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į sukurtą programėlę.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Atnaujinimus iš „Git“ galima diegti taip pat, kaip ir iš viešosios saugyklos.
Planuose yra apibrėžti išteklių apribojimai, ir jei jūsų programa juos viršija, ji gali sulėtėti arba gali prireikti didesnio pajėgumo plano. Įprastiems srauto padidėjimams netaikome netikėtų viršijimo mokesčių; jei jums reikia daugiau pajėgumų, galite atnaujinti planą.
Įkelkite programėlę į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite norimą atšaką. Jei ji jau veikia kitur, galite nukreipti tą pačią kodo bazę čia su minimaliais pakeitimais, jei tik ji atitinka „Node.js“ talpinimo reikalavimus.

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