„Github“ kopiloto talpinimas

Greičiau diegkite programas, sukurtas naudojant „GitHub Copilot“

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„GitHub“ kopiloto talpinimas

Viena kaina, jokių paslėptų mokesčių

Diegkite programas, kurias kuriate naudodami „GitHub Copilot“, patikimame talpinime, kuriuo galite pasitikėti. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite jį išbandyti užtikrintai.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

„Copilot“ sukurtas programas siųskite be jokių kliūčių

Sukurkite tai, ką sukūrėte naudodami „GitHub Copilot“, ir įdiekite tai „Node.js“ talpinimo platformoje be papildomo nustatymo. Jūsų kodas pateikiamas kaip veikianti programa arba svetainė, o kelias nuo vietinio kūrimo iki gamybos yra paprastas. Kai projektas bus paleistas, jis veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje „Node.js“ programoms, todėl mažiau laiko skirsite serverio priežiūrai ir daugiau – atnaujinimų siuntimui. Gausite patikimumą ir laisvą erdvę, kad jūsų serverių paketas išliktų stabilus augant srautui.
„GitHub“ kopiloto talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Github“ bendrojo piloto talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Github“ kopiliato talpinimo paslaugas.
Tai reiškia, kad „Node.js“ programėlę, kurią sukūrėte naudodami „GitHub Copilot“, talpinsite savo serveryje, kad ji galėtų veikti gamybinėje aplinkoje ir aptarnauti tikrus vartotojus. „GitHub Copilot“ padeda jums parašyti kodą, o „Hostinger“ paleidžia programėlę, tvarko vykdymo aplinką ir užtikrina, kad ji būtų pasiekiama internete.
Naudodami VPS, patys tvarkote serverį, „Node.js“ diegimą, atnaujinimus ir procesų valdymą. Naudodami „Hostinger Node.js“ talpinimą, šiuos dalykus atliekate už jus, todėl „GitHub“ bendrojo naudojimo talpinimas yra artimesnis diegimui ir paleidimui nei visiškam serverio administravimui.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Galite ir toliau naudoti privačias saugyklas šaltinio kontrolei ir įprastai skelbti atnaujinimus.
Jūsų programėlė toliau veikia, tačiau vis tiek taikomi plano apribojimai, todėl dėl nuolatinio didelio srauto gali reikėti atnaujinti. Už srauto padidėjimą netaikome netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau turėtumėte pasirinkti planą, kuris atitiktų jūsų numatomą naudojimą.
Įkelkite programėlę į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite. Jei keliatės iš kito serverio, atnaujinkite visus aplinkos kintamuosius, duomenų bazės nustatymus ir domeno įrašus, tada išbandykite gamybinę versiją.

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