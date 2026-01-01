„Gatsby“ priegloba

Įdiekite „Gatsby“ svetaines per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„Gatsby“ priegloba

Paprasta „Gatsby“ talpinimo kainodara

Drąsiai talpinkite savo „Gatsby“ programėlę patikimame „Node.js“ talpinime, sukurtame gamybai. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite išbandyti be rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Sukurtas „Gatsby“ pasirodymui

Įdiekite savo „Gatsby“ svetainę „Node.js“ talpinimo sistemoje be papildomos sąrankos. Įkelkite savo kodą, o jūsų statiniai puslapiai ir programos logika bus teikiami iš vykdymo aplinkos, paruoštos šiuolaikiniams „JavaScript“ projektams. Jūsų projektas lieka valdomoje infrastruktūroje, o veikimo laikas ir mastelio keitimas yra jūsų tvarkomi. Tai reiškia, kad reikia valdyti mažiau diegimo užduočių ir daugiau laiko skirti funkcijų, kurias jūsų vartotojai iš tikrųjų matys, kūrimui.
„Gatsby“ priegloba

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Gatsby“ prieglobos DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Gatsby“ prieglobos paslaugas.
„Gatsby“ talpinimas reiškia „Gatsby“ programos ar svetainės diegimą vykdymo aplinkoje, kuri aptarnauja sugeneruotą sąsają ir palaiko „Node.js“ dalis, kurių gali prireikti jūsų projektui. Tai svarbu, nes gamybinis talpinimas tvarko veikimo laiką, mastelio keitimą ir diegimą, todėl jums nereikia visko paleisti iš savo vietinio kompiuterio.
Naudodami VPS, patys tvarkote serverį, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami valdomą „Gatsby“ talpinimą, platforma tvarko vykdymo ir diegimo srautą už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į programą, o ne į serverio sąranką.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos naudoti šakos. Atnaujinimus iš būsimų įkėlimų galima diegti taip pat, kaip ir iš viešos saugyklos.
Yra plano apribojimai ištekliams ir srautui, ir jei projektas juos viršija, turite atnaujinti, o ne mokėti atsitiktinius viršijimo mokesčius. Prieš pradėdami dideliu mastu, patikrinkite plano informaciją apie dabartinius apribojimus.
Prijunkite „Gatsby“ projektą iš savo „Git“ saugyklos arba įkelkite kūrimo kodą, tada įdiekite jį „Hostinger“. Jei keliatės iš kito serverio, atnaujinkite aplinkos kintamuosius ir domeno nustatymus, tada patikrinkite, ar kūrimo ir vykdymo aplinka atitinka dabartinę sąranką.

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