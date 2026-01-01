„Framer“ talpinimas

Įdiekite „Framer“ projektus naudodami greitesnį ir paprastesnį talpinimą

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
rėmėjų talpinimas

Paprastas „Framer“ talpinimas, viena aiški kaina

Talpinkite programas ir svetaines, kurias kuriate su „Framer“, patikimoje ir pasitikinčioje infrastruktūroje. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite jį išbandyti užtikrintai.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo „Framer“ idėjų iki gyvų svetainių

Paverskite savo „Framer“ projektą aktyvia „Node.js“ programėle be didesnių diegimo problemų. Įkelkite savo kodą, o „Hostinger“ pasirūpins vykdymo aplinka ir sąranka, kad jūsų svetainė ar programėlė būtų perkelta iš vietinio kūrimo į gamybinę aplinką su mažiau rankinio darbo. Jūsų projektas veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje stabiliam veikimo laikui ir nuspėjamam našumui, kai keičiasi srautas. Tai suteikia jums paprastesnį būdą siųsti atnaujinimus negaištant laiko serverio priežiūrai.
rėmėjų talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Framer“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Framer“ prieglobos paslaugas.
„Framer“ talpinimas reiškia „Node.js“ programų ar svetainių, kurias kuriate naudodami „Framer“, diegimą aktyviame serveryje, kad vartotojai galėtų jas pasiekti. Tai svarbu, nes vietinės arba peržiūros versijos nėra gamybinė talpinimas, ir jums vis tiek reikia vykdymo aplinkos, veikimo laiko ir viešojo URL.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ vykdymo aplinką, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami „Hostinger Node.js“ talpinimą, serverio valdymas atliekamas už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į su „Framer“ sukurtą programėlę, o ne į infrastruktūros priežiūrą.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Po to atnaujinimus bus galima diegti iš tos pačios saugyklos jos neviešinant.
Planams taikomi išteklių apribojimai, ir jei jūsų programėlė juos viršija, gali tekti atnaujinti planus. Įprasto srauto padidėjimo atveju netikėtų viršijimo mokesčių netaikome, tačiau ilgalaikis naudojimas, viršijantis plano ribas, turėtų būti perkeltas į didesnį planą.
Įkelkite savo projektą į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite norimą atšaką. Jei keliasi iš kito serverio, po įdiegimo nukreipkite savo domeną į naują programėlę ir patikrinkite aplinkos kintamuosius bei kūrimo nustatymus.

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