„Fastify“ talpinimas

Įdiekite „Fastify“ programas per kelias minutes, o ne valandas

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
greitas talpinimas

Paprasta „Fastify“ kainodara, jokių paslėptų mokesčių

Drąsiai talpinkite savo „Fastify“ programėlę patikimame „Node.js“ talpinime, sukurtame gamybai. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite išbandyti be rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Paspartinkite talpinimą be kliūčių

Įdiekite savo „Fastify“ programėlę naudodami konfigūraciją, kuri supaprastina kelią nuo kodo iki gamybos. Įkelkite savo projektą, paleiskite „Node.js“ vykdymo aplinką ir paleiskite API ar svetaines negaišdami laiko pasirinktinei serverio konfigūracijai. Jūsų programėlė lieka valdomoje talpinimo sistemoje, sukurtoje patikimumui, todėl srauto augimas ir įprastinė priežiūra atliekami su mažiau rankinio darbo. Tai suteikia jums švaresnį diegimo procesą ir daugiau laiko sutelkti dėmesį į svarbius maršrutus, logiką ir funkcijas.
greitas talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Fastify“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Fastify“ prieglobos paslaugas.
„Fastify“ talpinimas reiškia „Fastify“ programos paleidimą serverio aplinkoje, kuri palaiko „Node.js“, priklausomybes ir programos paleidimo procesą. Tai svarbu, nes jūsų kodui reikia vietos, kurioje jis galėtų nuolat veikti, tvarkyti užklausas ir būti pasiekiamas gamybinėje aplinkoje.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę, atvirkštinį tarpinį serverį ir atnaujinimus. Naudodami mūsų „Node.js“ talpinimą „Fastify“, šios serverio lygio užduotys tvarkomos už jus, todėl galite diegti programą nevaldydami viso kompiuterio.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Atnaujinimus galima gauti iš „Git“ taip pat, kaip ir iš viešos saugyklos.
Planuose yra apibrėžti išteklių apribojimai, todėl, jei jūsų „Fastify“ programėlė juos viršys, gali tekti atnaujinti. Už įprastą naudojimą netaikome netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau nuolatinis srautas, viršijantis jūsų plano pajėgumą, gali turėti įtakos našumui.
Įkelkite savo „Fastify“ projektą į „GitHub“ arba įkelkite jį, tada prijunkite prie „Hostinger“ ir nustatykite „start“ komandą bei aplinkos kintamuosius. Jei jūsų programa jau veikia lokaliai su „Node.js“, diegimo procesas paprastai yra paprastas.

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