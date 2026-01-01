„Expressjs“ talpinimas

Lengvai paleiskite „Express.js“ programas gamybinėje aplinkoje

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
„expressjs“ talpinimas

Paprastas Express.js talpinimas, aiški mėnesinė kainodara

Paleiskite „Express.js“ programas ir API patikimoje infrastruktūroje ir užtikrintai diegkite, žinodami, kad kiekviename plane yra 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Paleiskite Express.js API be kliūčių

Įdiekite savo „Express.js“ API ir žiniatinklio programas negaišdami laiko serverio sąrankai. Pateikite savo kodą, o mūsų „Node.js“ talpinimas suteiks jums paprastą kelią į produkciją, todėl maršrutizavimas, tarpinė programinė įranga ir užklausų tvarkymas veiks taip, kaip tikisi jūsų projektas. Jūsų programa veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje stabiliam veikimo laikui ir nuspėjamam našumui. Tai reiškia, kad mažiau laiko skiriama priežiūrai ir daugiau laiko funkcijų diegimui, net ir augant srautui.
„expressjs“ talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Expressjs“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Expressjs“ talpinimo paslaugas.
„Express.js“ talpinimas yra vykdymo aplinka, skirta „Express“ programoms diegti ir vykdyti veikiančiame serveryje. Tai svarbu, nes jūsų programai reikia tinkamai sukonfigūruoti „Node.js“, procesų apdorojimą ir prieigą prie tinklo, kad vartotojai galėtų ją pasiekti.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ versiją, saugos naujinimus ir procesų tvarkyklę. Naudodami „Hostinger“ „Node.js“ talpinimą, serverio sąranka atliekama už jus, todėl „expressjs“ talpinimas skirtas jūsų programai, o ne serverio administravimui.
Taip. Galite prijungti savo „GitHub“ paskyrą, suteikti prieigą prie privačios saugyklos ir diegti iš norimos šakos. Atnaujinimai gali būti automatiškai nuskaitomi iš tos saugyklos.
Jei jūsų programėlė viršija jūsų plane numatytus išteklius, tai gali paveikti našumą ir gali tekti atnaujinti. „Hostinger“ netaiko netikėtų viršijimo mokesčių už srauto šuolius „Node.js“ talpinime.
Galite diegti iš „Git“ saugyklos arba įkelti savo programą, nustatyti „Node.js“ versiją ir „start“ komandą ir nukreipti savo domeną į ją. Jei jūsų programa jau veikia lokaliai, perkėlimas paprastai yra tik konfigūravimo ir diegimo žingsnis, o ne perrašymas.

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