Žymeklio talpinimas

Įdiekite programas, sukurtas naudojant „Cursor AI“, per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
žymeklio talpinimas

Paprasta kainodara, jokių paslėptų mokesčių

Diegkite programas, kurias kuriate naudodami „Cursor AI“, patikimame ir patikimame talpinime. Kiekvienas planas apima 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite jį išbandyti užtikrintai.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Greičiau išsiųskite tai, ką sukūrėte naudodami „Cursor AI“

Perkelkite programas, kurias kuriate naudodami „Cursor AI“, iš vietinių failų į veikiančią „Node.js“ aplinką nekeisdami savo darbo eigos. Įkelkite savo kodą, o „Hostinger“ pasirūpins sąranka, kad jūsų projektas būtų paruoštas veikti be didesnių problemų ir mažiau diegimo veiksmų. Kai programa bus paleista, ji veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje „Node.js“ darbo krūviams, o veikimo laikas ir mastelio keitimas bus pasirūpinti už jus. Tai suteikia jums paprastesnį kelią nuo prototipo iki gamybos, o jūs galite sutelkti dėmesį į kodą redaktoriuje.
žymeklio talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Žymeklio talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Cursor“ talpinimo paslaugas.
Tai reiškia, kad „Cursor AI“ sukurta „Node.js“ programa turi būti įdiegta realiame serveryje, kuriame vartotojai gali ją pasiekti. Tai svarbu, nes „Cursor AI“ padeda rašyti kodą, tačiau programos talpinimas užtikrina jos veikimą gamybinėje aplinkoje.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ vykdymo aplinką, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami „Hostinger“ „Node.js“ talpinimą, šis serverio darbas atliekamas už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į „Cursor AI“ sukurtą programėlę.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Saugyklą galite laikyti privačią viso proceso metu.
Jūsų planas apima nustatytą išteklių kiekį, ir jei jūsų programa jį viršys, turėsite jį atnaujinti. Mes netaikome netikėtų viršijimo mokesčių už srauto padidėjimą, tačiau nuolatiniam didesniam naudojimui gali prireikti didesnio plano.
Įkelkite savo projektą į „GitHub“ arba įkelkite kodą, tada prijunkite jį prie „Hostinger“ ir įdiekite „Node.js“ programėlę. Jei keliatės iš kito serverio, naujame diegime pritaikykite tuos pačius programėlės nustatymus, aplinkos kintamuosius ir kūrimo komandas.

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