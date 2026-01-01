„Continue.dev“ talpinimas

Kurkite su Continue.dev, diegkite savo programas „Hostinger“ platformoje

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
continue.dev talpinimas

Viena mėnesinė kaina, jokių paslėptų mokesčių

Pasirinkite planą, atitinkantį jūsų darbo eigą, ir užtikrintai talpinkite „Continue.dev“. Mėgaukitės patikimu veikimu, paprastu nustatymu ir 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Greičiau išsiųskite tai, ką sukūrėte su Continue.dev

Perkelkite tai, ką kuriate su „Continue.dev“, nuo prototipo iki gamybos nekeisdami savo darbo eigos. „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteikia jūsų programai paprastą kelią nuo vietinio kūrimo iki gyvos aplinkos, kad galėtumėte diegti tobulinamą projektą ir toliau dirbti su jums žinoma aplinka. Kai programa bus paleista, ji veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje „Node.js“, užtikrindama patikimą veikimo laiką ir erdvę augančiam srautui valdyti. Tai reiškia, kad mažiau laiko skiriama serverio diegimui ir priežiūrai, o daugiau laiko – funkcijų diegimui ir produkto tobulinimui.
continue.dev talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Continue.dev talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Continue.dev“ talpinimo paslaugas.
„Continue.dev“ talpinimas yra valdoma aplinka, skirta „Continue.dev“ paleidimui ir prijungimui prie jūsų programų, įrankių ir modelių teikėjų. Tai padeda greičiau diegti, patiems neatliekant serverio sąrankos, atnaujinimų ar pagrindinės priežiūros.
VPS suteikia jums visišką serverio kontrolę, tačiau jūs tvarkote sąranką, saugumą, mastelio keitimą ir atnaujinimus. „Continue.dev“ talpinimas yra paprastesnis: jis yra iš anksto sukonfigūruotas paslaugai, todėl galite pradėti greičiau ir atlikti mažiau rankinio darbo.
Taip. „Continue.dev“ talpinimas palaiko privačias „GitHub“ saugyklas, todėl galite saugiai prijungti savo kodą ir apsaugoti vidinius projektus diegimo metu.
Planuose gali būti numatyti išteklių apribojimai, pagrįsti naudojimu. Jei jūsų programai reikia daugiau talpos, galite atnaujinti prieš pasiekdami ribas, užuot mokėję nenumatytus viršijimo mokesčius.
Sąranka paprasta ir skirta techniniams vartotojams. Jei keliatės iš kito serverio, galite perkelti savo projektą prijungdami saugyklą, sukonfigūruodami aplinką ir įdiegdami vos keliais žingsniais.

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