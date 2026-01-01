Claude kodo hostingas

Įdiek programas, sukurtas naudojant Claude Code per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Claude kodo hostingas

Paprasta Claude kodo hostingo kainodara

Įdiek su Claude Code sukurtas programėles hostinge, kuriuo gali pasitikėti. Kiekvienam planui suteikiama 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, todėl gali išbandyti be rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Paleisk su Claude Code sukurtas programėles greičiau

Su Claude Code sukurtas programėles ir prototipus gali perkelti iš vietinės kūrimo aplinkos į veikiančią versiją nekeičiant savo įprasto darbo proceso. Įkelk savo Node.js projektą, o Hostinger pasirūpins vykdymo aplinka ir diegimu, kad programėlė būtų paruošta be papildomų nustatymų. Paleidus projektą, jis veiks valdomoje infrastruktūroje, užtikrinančioje stabilų veikimą ir galimybę lengvai augti. Tai reiškia mažiau laiko serverių priežiūrai ir daugiau laiko kodo bei jau sukurtų funkcijų tobulinimui.
Claude kodo hostingas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Claude kodo hostingo DUK

Gauk atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie Claude kodo hostingo paslaugas.
Claude Code hostingas reiškia Node.js programėlių, kurias sukuri su Claude Code, diegimą į veikiantį serverį, kad kiti žmonės galėtų jomis naudotis. Tai svarbu, nes kodo generavimas nėra tas pats, kas produkcinis hostingas – tau vis dar reikia vykdymo aplinkos, procesų valdymo ir tinklo prieigos.
Su VPS, valdai operacinę sistemą, Node.js, atnaujinimus ir programėlių procesus. Naudojant Hostinger Node.js hostingą Claude Code projektams, platforma pasirūpina serverio dalimi, todėl gali susitelkti į programėlę ir jos diegimą, o ne sistemos administravimą.
Taip. Prijunk savo GitHub paskyrą, suteiki prieigą prie privačios saugyklos ir diek iš pasirinktos kategorijos. Atnaujinimus galima gauti iš tos pačios saugyklos, neviešinant kodo.
Tavo planas turi nustatytus išteklių limitus, todėl jei srautas išauga virš jų, programėlė gali veikti lėčiau arba gali prireikti aukštesnio plano. Už papildomus apsilankymus netaikome netikėtų viršijimo mokesčių, tačiau rekomenduojame atnaujinti planą prieš didelėms apkrovoms paveikiant našumą.
Įkelk projektą į GitHub, prijunk saugyklą ir įdiek Hostinger. Jei persikeli iš kito hostingo, atnaujink aplinkos kintamuosius ir domeno nustatymus, tada išbandyk programą po pirmojo diegimo.

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