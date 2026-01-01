„Bolt“ talpinimas

Įdiekite programėles, sukurtas naudojant „Bolt.new“, per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
varžtų talpinimas

Paprasta kainodara, jokių paslėptų mokesčių

Diegkite savo sukurtas programas su „Bolt.new“ patikimame ir patikimame talpinime. Kiekvienas planas turi 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją, todėl galite jį išbandyti užtikrintai.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo Bolt.new idėjos iki gyvos programėlės

Perkelkite „Bolt.new“ sukurtą programėlę ar svetainę iš prototipo į gamybinę versiją nekeisdami savo darbo eigos. „Hostinger“ „Node.js“ talpinimas suteikia jums paprastą kelią diegti savo projektą, todėl galite pereiti nuo sugeneruoto kodo prie veikiančios programėlės su mažiau sąrankos. Kai ji bus paleista, jūsų programėlė veiks valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje „Node.js“, o veikimo laikas ir mastelio keitimas bus tvarkomi už jus. Tai reiškia, kad mažiau laiko skirsite serverio priežiūrai ir daugiau laiko – produkto, kurį jūsų vartotojai mato, tobulinimui.
varžtų talpinimas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Bolt talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Bolt“ talpinimo paslaugas.
Tai reiškia, kad „Bolt.new“ sukurtą „Node.js“ programėlę reikia įdiegti realiame serveryje, kad ją galėtų pasiekti realūs vartotojai. Tai suteikia jūsų projektui stabilų veikimo laiką, valdomą infrastruktūrą ir viešą URL adresą, užuot palikus jį kaip vietinį prototipą.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ versiją, procesų tvarkyklę, saugos atnaujinimus ir atvirkštinį tarpinį serverį. Naudodami „Hostinger Node.js“ talpinimą, šios serverio užduotys atliekamos už jus, todėl galite sutelkti dėmesį į programėlę, sukurtą naudojant „Bolt.new“.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir įdiekite norimą šaką. Atnaujinimus galima diegti per „Git“ kaip ir bet kurį kitą prijungtą projektą.
Yra plano išteklių ir srauto apribojimai, ir jei jūsų programa juos viršys, gali tekti atnaujinti. Įprastam naudojimui netaikome staigių viršijimo mokesčių, tačiau nuolatinis didelis srautas turėtų būti pritaikytas didesniam planui.
Įkelkite projektą į „GitHub“, prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite jį „Node.js“ talpinime. Jei naudojatės kitu talpikliu, paprastai galite išlaikyti tą patį kodą ir koreguoti tik aplinkos kintamuosius, kompiliavimo komandas arba paleidimo nustatymus.

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