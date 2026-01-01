Base44 hostingas

Paleisk su Base44 sukurtas programėles per kelias minutes

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Base44 hostingas

Paprasta Base44 hostingo kainodara

Paleisk su Base44 sukurtas programėles naudojant patikimą hostingą. Visiems planams suteikiama 30 dienų pinigų grąžinimo garantija, todėl gali išbandyti paslaugą be rizikos.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Nuo Base44 idėjos iki veikiančios programėlės vos per kelias akimirkas

Perkelk su Base44 sukurtas programėles ir prototipus nuo idėjos iki veikiančios versijos nekeičiant savo darbo principų. Hostinger Node.js hostingas suteikia paprastą kelią į paleidimą, todėl projektą gali perkelti iš vietinės aplinkos į paruoštą infrastruktūrą, skirtą tikriems naudotojams. Kai programėlė veikia, ji lieka valdomoje infrastruktūroje, o veikimo laiką ir plėtrą užtikrina pati sistema. Tai reiškia mažiau laiko, skirto serverių valdymui, ir daugiau laiko naujų funkcijų kūrimui, klaidų taisymui bei atnaujinimų diegimui.
Base44 hostingas

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

Peržiūrėti planus

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Base44 hostingo DUK

Gauk atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie Base44 hostingo paslaugas.
Tai reiškia, kad sukurtą Node.js programėlę su Base44 reikia įdiegti realiame serveryje, kad vartotojai galėtų prie jos prisijungti. Base44 hostingas yra svarbus, nes tavo programėlei reikalinga gamybinė aplinka, viešas URL ir valdoma infrastruktūra už vietinio kompiuterio ribų.
Su VPS, tu pats valdai OS, Node.js versiją, procesų tvarkyklę, atnaujinimus ir saugumą. Su Hostinger Node.js hostingu, šias serverio užduotis atliekame už tave, kad galėtum sutelkti dėmesį į programėlę, sukurtą su Base44.
Taip. Prijunk savo GitHub paskyrą, suteik prieigą prie privačios saugyklos ir diek iš norimos vykdyti versijos. Atnaujinimus galima diegti iš tos pačios saugyklos, kai įdiegi pakeitimus.
Jei tavo programėlė viršys įtrauktus išteklius, jos veikimas gali sulėtėti ir gali prireikti pasirinkti aukštesnį planą. Node.js hostingui netaikome paslėptų papildomų mokesčių už viršytus išteklius, todėl prieš paleidimą patikrink plano ribas, jei tikiesi didesnio lankytojų srauto.
Įdiek programėlę iš savo GitHub saugyklos arba įkelk projekto failus, tada nustatyk aplinkos kintamuosius ir paleidimo komandą Hostinger. Jei migruoji iš kito hostingo, nukreipk savo domeną į naują programėlę po patvirtinimo.

Mums rūpi tavo privatumas

Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie reikalingi tinkamam svetainės veikimui ir duomenų apie tai, kaip joje elgiasi naudotojai, gavimui, o taip pat ir rinkodaros tikslais. Sutikdami pritariate slapukų įrenginyje saugojimui, kad būtų galima taikyti reklamas, jas suasmeninti ir atlikti analizę, kaip aprašyta mūsų Slapukų politikoje.