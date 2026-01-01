Angular talpinimas

Diegkite „Angular“ programas naudodami „Node.js“ talpinimą, kuris prisitaiko prie jūsų poreikių

Nemokamas domenas 1 metams
Nemokamas el. paštas verslui 1 metams
Nemokami valdomi SSL sertifikatai
Nuo3,99/mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
kampinis priegloba

Paprasta „Angular“ talpinimo kainodara

Talpinkite savo „Angular“ programą patikimoje, gamybai sukurtoje infrastruktūroje. Jei ji netinka, mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija suteiks jums ramybę.
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Populiariausias
79% nuolaida
Business
Daugiau galingų įrankių augimui
18,99
3,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 191,52 € (įprasta kaina 911,52 €). Pratęsiama už 16,99 €/mėn.
5 Web programos
50 svetainės
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
50 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: 5. Metus nemokamai

Business privalumai:

Connector funkcija
NEMOKAMAI
Kurkite naudodami „Node.js“, PHP/HTML, „WordPress“, AI Builder
Nemokamas domenas 1 metams
Valdomi SSL sertifikatai
NEMOKAMAI
Pasaulinis vidinis CDN
NEMOKAMAI
GitHub integracija su automatiniais diegimais
Diegimai IDE pagrindu
NAUJIENA
Kasdien ir pagal pareikalavimą daromos atsarginės kopijos
Programėlių ugniasienė
DI robotų srauto valdymas
Neribotas duomenų pralaidumas
Valdoma MySQL duomenų bazė
69% nuolaida
Cloud Startup
20 kartų daugiau galios tavo svetainėms su Cloud hostingu
25,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Naudokis 48 mėn. už 383,52 € (įprasta kaina 1 247,52 €). Pratęsiama už 23,99 €/mėn.
10 Web programos
NAUJIENA
Neribota svetainės
4 CPU branduoliai
4 GB atmintis (RAM)
100 GB greičiausios pasaulyje NVMe saugyklos
Pašto dėžučių skaičius svetainei: Neribota. Metus nemokamai

Visi Business privalumai ir:

Pirmenybinis aptarnavimas, visą parą
Daugiau kontrolės ir stabilumo su dedikuotu IP adresu
Padidėjusio srauto valdymas padidinant resursus savaitei / mėnesiui
Didesnis duomenų bazės našumas ir ryšio apribojimai
Peržiūrėti viską

Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

Sukurta „Angular“ programų našumui

Įdiekite savo „Angular“ programėlę „Node.js“ talpinimo sistemoje be papildomo serverio diegimo. Stumkite savo projektą į priekį, o „Hostinger“ pasirūpins vykdymo ir diegimo procesu, kad jūsų sukurta svetainė ar programėlė būtų paleista be didesnių trikdžių. Jūsų programėlė veikia valdomoje infrastruktūroje, sukurtoje taip, kad išliktų patikima keičiantis srautui, todėl mažiau laiko sugaišite priežiūrai ir daugiau – atnaujinimų siuntimui. Tai suteikia jums paprastesnį kelią nuo kodo iki gamybos, o talpinimas netrukdo.
kampinis priegloba

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes

1. Prijunk savo projektą

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba publikuok kodą tiesiai iš DI asistento. Sistema automatiškai atpažins naudojamą karkasą, pasirūpins diegimo komandomis, o tau liks tik paleisti projektą.

2. Paleisk akimirksniu

2. Paleisk akimirksniu

Paleisk savo web programėlę per kelias sekundes. Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta

3. Valdyk ir auk

3. Valdyk ir auk

Išlaikyk kontrolę ir užtikrintai plėsk savo projektą. Stebėk našumą, susiek domenus ir naudokis automatiniu perpublikavimu.

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Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Pradėk
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

„Angular“ talpinimo DUK

Gaukite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Angular“ prieglobos paslaugas.
„Angular“ talpinimas yra gamybinė aplinka, kurioje „Node.js“ programa ar svetainė, sukurta naudojant „Angular“, veikia su realiais vartotojais. Tai svarbu, nes jums reikia serverio, kuris galėtų tvarkyti diegimą, vykdymo laiko priklausomybes, maršrutizavimą ir veikimo laiką už jūsų vietinio kompiuterio ribų.
Naudodami VPS, patys tvarkote OS, „Node.js“ versiją, procesų valdymą, atnaujinimus ir saugumą. Naudodami „Hostinger Node.js“ talpinimą, platforma tvarko serverio lygmenį, todėl galite diegti savo „Angular“ programą neprižiūrėdami viso kompiuterio.
Taip. Prijunkite savo „GitHub“ paskyrą, suteikite prieigą prie privačios saugyklos ir diegkite iš norimos šakos. Atnaujinimus galima gauti iš tos pačios privačios saugyklos po kiekvieno įkėlimo.
Jei srautas išaugs viršydamas jūsų plano ribas, užklausos gali būti apribotos arba našumas gali sumažėti, kol atnaujinsite planą. „Hostinger“ to neslepia neaiškiu viršijimo atsiskaitymu; talpa yra susieta su jūsų pasirinktu planu.
Įkelkite savo projektą į „GitHub“ arba importuokite esamą kodą, tada prijunkite saugyklą „Hostinger“ ir įdiekite. Jei keliasi iš kito serverio, po įdiegimo nukreipkite savo domeną į naują programėlę ir patikrinkite aplinkos kintamuosius bei kūrimo nustatymus.

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