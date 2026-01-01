Paverskite savo prekės ženklą nepamirštamu su .fun domenu
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Apie .fun domeną
Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .fun domeną
Kas yra .fun domenas?
.fun domenas yra bendras aukščiausio lygio domenas, skirtas pramogoms, pomėgiams ir žaismingiems projektams. Jis atviras visiems ir dažnai naudojamas žaidimams, renginiams, humoro svetainėms ir kūrybinėms bendruomenėms.
Kam skirtas .fun domenas?
Domenas .fun tinka pramogų tinklaraščiams, žaidimų bendruomenėms, renginių organizatoriams, vakarėlių paslaugoms ir humoro kūrėjams, norintiems pristatyti žaismingą turinį, kurti įsimintinus prekės ženklus ir skleisti nerūpestingus įspūdžius.
Kodėl verta rinktis .fun domeną?
Domenas .fun aiškiai rodo linksmą turinį, padeda lankytojams iš karto suprasti jūsų svetainę ir padaro jūsų pavadinimą įsimintinesnį. Jis palaiko nuoseklų prekės ženklo kūrimą visoje jūsų svetainėje, el. pašte ir rinkodaros kanaluose.
Domeno informacija, skirta .fun
Aukščiausio lygio domenas
.fun
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
Aukščiausios kokybės domeno apsauga
Priedas
RegistrarLock
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €
Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?
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Kaip gauti geriausią domeno vardą
1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą
Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
2. Rinkis trumpą pavadinimą
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
3. Mažiau yra daugiau
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
4. Sutelk dėmesį į savo auditoriją
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
5. Nesnausk
Ieškok daugiau domeno plėtinių
.lt
Lietuvos klientai to tikisi
.eu
Vienas domenas visai Europai
.online
Jūsų verslas, dirbantis visą parą
.io
Domenas, kurio nori kiekvienas startuolis
.icu
Įkvėpk savo klientus ypatingu domenu – .icu.
.xyz
Gaivus. Modernus. Be galo lankstus.
.pro
Parodyk pasauliui, ką darai geriausiai
.cloud
Kur veikia šiuolaikinis verslas
DUK apie .fun domeną
What does a .fun domain mean?
A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Is a .fun domain trusted?
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Is a .fun a good domain?
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .fun domain or .com domain?
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .fun domain?
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Are there restrictions on .fun domains?
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
How much does a .fun domain cost?
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.