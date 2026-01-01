Suteikite savo balsui namus su domenu .blog

26,99/metams1,99/1-ieji metai
Sutaupyk 93 %
Pirmaisiais metais
.blog

Apie .blog domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .blog domeną

Kas yra .blog domenas?

Domenas .blog yra bendras aukščiausio lygio domenas, sukurtas tinklaraščiams ir asmeninei ar profesionaliai publikacijai. Jis atviras visiems ir plačiai naudojamas rašytojų, prekių ženklų ir į turinį orientuotų svetainių.

Kam skirtas .blog domenas?

Domenas .blog tinka rašytojams, turinio kūrėjams, rinkodaros specialistams ir žiniasklaidos komandoms, norinčioms aiškios vietos straipsniams ir minčių lyderiams. Jis tinka asmeniniams tinklaraščiams, įmonių naujienų centrams ir nišiniams leidybos projektams.

Kodėl verta rinktis .blog domeną?

Domenas .blog aiškiai nurodo į turinį orientuotas svetaines, padėdamas lankytojams akimirksniu suprasti jūsų svetainę ir lengvai ją prisiminti. Tai suteikia nuoseklų, profesionalų pasirinkimą jūsų įrašams, el. pašto adresams ir ilgalaikiam prekės ženklo augimui.

Domeno informacija, skirta .blog

Aukščiausio lygio domenas
.blog
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
3 metų
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

Nereikia jokių techninių žinių
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Nemokama domeno privatumo apsauga
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Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
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DUK apie .blog domeną

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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