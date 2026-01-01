Paleiskite savo programėlę su domenu .app

17,99/metams8,99/1-ieji metai
Sutaupyk 50 %
Pirmaisiais metais
.app

Apie .app domeną

Trumpa apžvalga, padėsianti išsirinkti ir užregistruoti .app domeną

Kas yra .app domenas?

.app yra saugus bendrinis aukščiausio lygio domenas, skirtas programoms, kūrėjams ir technologijų projektams. Jis pagal numatytuosius nustatymus naudoja HTTPS, todėl idealiai tinka programinės įrangos, mobiliųjų ir žiniatinklio programų svetainėms.

Kam skirtas .app domenas?

Domenas .app idealiai tinka programų kūrėjams, programinės įrangos startuoliams, SaaS produktams ir mobiliųjų žaidimų studijoms, norinčioms saugios, atpažįstamos vietos atsisiuntimams, atnaujinimams ir produktų puslapiams įvairiose platformose.

Kodėl verta rinktis .app domeną?

Domenas .app aiškiai rodo, kad svetainė orientuota į programinę įrangą arba mobiliuosius įrenginius, todėl vartotojai gali atpažinti jūsų svetainę ir pasitikėti ja. Jis palaiko saugius, įsimenamus URL ir nuoseklų prekės ženklo naudojimą įvairiose svetainėse, el. pašto adresuose ir rinkodaros medžiagoje.

Domeno informacija, skirta .app

Aukščiausio lygio domenas
.app
Aukščiausio lygio duomenų (TLD) tipas
gTLD
Minimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Maksimalus registracijos laikotarpis
1 metai
Domeno privatumo apsauga
Nemokama
RegistrarLock
IDN domenai
DNSSEC
ICANN mokestis
0,17 €

Kodėl verta registruoti domeną su Hostinger?

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Kaip gauti geriausią domeno vardą

1. Įtrauk savo prekės ženklo pavadinimą

Naudok savo prekės ženklą ar atitinkamus raktažodžius, kad padidintum atpažįstamumą ir matomumą paieškos rezultatuose.
Domenų vardus, sudarytus iš trijų žodžių, lengviau perskaityti ir įsiminti.
Venk brūkšnelių, skaičių, žargono ir sunkiai rašomų žodžių.
Pasirink plėtinį, kuris tinka tavo auditorijai – tiek vietinei, tiek pasauliniu mastu.
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DUK apie .app domeną

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 €/metams. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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